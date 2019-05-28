「高雄水門案」被質疑胡亂指控！韓國瑜喊話陳其邁：副院長應該重視

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝吳姓攝影官入侵，韓國瑜質疑是否有監聽意圖，行政院副院長陳其邁28日表示，政治攻防要有證據，不應胡亂指控，人民不喜歡政治口水；不過韓國瑜也向陳其邁喊話，陳身為行政院副院長，應主動交辦法務部嚴查，不要有過多政治聯想。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

前市長陳菊編制內的吳姓市府員工深夜潛入市長室，被當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，韓國瑜質疑自己遭到監控，行政院副院長陳其邁受訪時認為應該拿出證據，不應胡亂指控，人民不喜歡政治口水。

韓國瑜則說，「有人可以半夜潛入他的辦公室五次，到底要做什麼，裡面又沒現金，像這些疑點陳其邁可以重視，大家都有機會為公職服務，不應該被這樣對待；陳其邁身為行政院副院長，應主動交辦法務部嚴查，不宜有過多政治聯想」。

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨市議員林智鴻表示，這時爆發出此案心態可議，「韓國瑜將北上參加總統造勢會，最近又有桃色風波，是否在轉移焦點，用這種似是而非的言論，來轉移目光，警方已經說是竊盜案，根本就是把前朝拿出來當『政治提款機』，心態可議」，強調這種聯想都無助市政推展。

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨市議員陳致中則說韓國瑜「想太多」、「假鬼假怪」、「竹竿裝菜刀」，指出市長根本不在四維辦公，而是鳳山行政中心，原四維的陳菊市長室早已廢棄為倉庫，還把鳳山中心上百名海洋局公務員趕到大禮堂辦公變「人肉餵蚊機」，而且警方已證實是一件竊盜案，沒裝竊聽器。

陳致中進一步說明，「真正的竊聽應該是馬王政爭，馬英九前總統下令特偵組竊聽立法院長王金平，這種違法的監聽才算吧，現在是資訊時代，真的要情蒐也不用潛入辦公室，難不成征服宇宙的武功密笈、或是高雄發大財的煉金配方會乖乖地擺在市長辦公桌上嗎？」

對於議員回應，韓國瑜認為議員們也應該正視問題，這些問題不只跟市長有關，政治有清廉一面，有規矩，不管是公職人員、民意代表，隱私權不該被侵犯，對於這些議員說法不能同意。