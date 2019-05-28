被爆有韓國瑜「過夜」影片　調查局澄清：未曾蒐集或掌握

▲韓國瑜的「過夜」影片風波，調查局也發出新聞稿澄清。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

名嘴爆料，檢調單位掌握一份高雄市長韓國瑜多年前到一名「王小姐家中過夜」的錄影畫面，讓韓國瑜痛批根本是「國家公權力介入當打手」。台北地檢署27日晚間澄清並沒有名嘴所謂的「畫面」，調查局也在28日上午發出新聞稿表示「未曾蒐集或掌握韓國瑜或友人私人領域之任何錄影畫面，媒體爆料消息與本局無涉。」

調查局新聞稿：

針對媒體5月27日有關檢調掌握韓○○多年前在ㄧ位王小姐家過夜的錄影畫面，臺北縣客家同鄉會遭查帳，國家公權力當打手等報導，本局澄清說明如下：

一、本局未曾蒐集或掌握韓○○或友人私人領域之任何錄影畫面，媒體爆料消息與本局無涉。

二、韓○○創設之臺北縣客家同鄉會遭查帳乙節與本局無涉。

三、有關臺北農產運銷公司相關案件，本局係依據臺北地檢署檢察官指揮偵辦，執行作為均依法辦理。

四、本局職掌司法調查工作，嚴守行政中立、恪守偵查不公開，絶無國家公權力當打手之情事。

名嘴吳子嘉日前透露，檢調在韓國瑜任職台北農產公司期間，意外發現韓國瑜在新北市新莊一名王小姐家過夜，還是親信黃文財陪著一起去，但黃文財先離開，韓國瑜則待到天亮才走。

對於爆料內容，韓國瑜出面回擊，認為吳子嘉既然指稱檢調單位有掌握畫面，但檢調不公開，是不是有國家公權力介入來當打手？黃文財則是在受訪澄清，王女是他介紹給韓國瑜的，平時下班有空會跟韓去她家打麻將。

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