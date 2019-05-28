藍議員爆「Q版韓國瑜、爆炸頭」開會滅韓！韓國瑜：政治小動作噁心

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席市政總質詢，首位質詢的議員陳麗娜，就針對前朝攝影官夜闖市長辦公室開砲，「這高雄版水門案只是單純竊盜案嗎？」她提到為何一位攝影官能夠擁有一把市長市鑰匙、進去真的只有拿東西嗎？有沒有放東西？各局處其實內部問題還相當大，還有沒有「吳先生們」，甚至還爆料有「Q版韓國瑜」、「爆炸頭」每個禮拜都到高雄一趟來開會，討論怎麼打韓。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜對這些政治小動作感到「噁心」。（圖／記者賴君欣攝）

市議員陳麗娜針對「高雄版水門案」質詢，「已經洩多少機密，真的單純是竊盜案嗎？為何一位攝影官會有市長辦公室的鑰匙？能把市長室當成自己家來去自如」，陳麗娜質疑政風處和警察局怎麼會只相信表面，難道人可以進去偷東西，就不能進去放東西嗎？只有當竊盜案處理，對於市長安危一點保障都沒有；她再爆，其實吳姓官員第一次潛入市長室就是韓國瑜就任當天晚上。

陳麗娜說，許多市府內部訊息，時常一字不漏地被洩漏，顯見內部問題相當大，各局處內是否還有所謂的「吳先生們」，他爆料還有「Q版韓國瑜」及「爆炸頭」每個禮拜都到高雄一趟來開會如何打韓，也認為6月1日韓國瑜不應該北上，因為高雄內部出問題，已經是亂七八糟。

▲市議員陳麗娜針對「高雄水門案」質詢。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說，上任5個月感受到「人外有人天外有天」，感受到政府體系在幾十年換黨後，無法順暢推動，不願意看事情繼續下去，但相信人性善良，公務人員應該對國家人民效忠，不是對政黨，經過幾十年後才換政黨，就會遇到這樣狀況，但相信一定會感化人心，但必須花時間和耐心。

韓國瑜進一步提到，希望高雄衝經濟，但有股力量扯後腿，呼籲大家都是為高雄打拼，疑似像政治打手、裝監聽器、甚至秘書有沒有被收買、監控韓國瑜，希望到此為止，不然只會讓人覺得「噁心」，而接著具體辦法將會調整一、二層高階主管，弊案也會嚴查嚴辦。

對於媒體追問「Q版韓國瑜」、「爆炸頭」，陳麗娜則不願多說，只說這是她的「形容」，但不否認為前朝長官；陳麗娜提到，之前韓國瑜曾提到的「打韓小組」就是固定在高雄開會，他舉例當時韓國瑜去星馬的所有行程，竟然被一字不漏刊登在媒體上，就知道被深入的情況有多嚴重。