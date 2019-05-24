警邀「八大」聊聊　建議裝「金屬探測」開心賺錢又減少犯罪

▲為強化安全管理共同防制犯罪，信義警邀集聲色場所業者召開協調會。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

聲色場所常滋事見紅，信義警方決定從業者下手，邀集了轄內酒店、夜店、酒吧、旅館、養生館、卡拉OK、桌遊店等店家召開協調會，共同約法三章，並進行反毒宣導，致力打造安全的消費環境。

台北市政府警察局信義分局為了打擊街頭暴力，主動宣導約制易發生鬥毆事件的店家，並向他們提出加裝如監錄系統、金屬探測門、X光機等設備的建議，積極防止危險物品被帶進店裡，並請業者加強安管人員教育訓練。

▲信義警建議業者可加裝監錄和探測等設備，防止危險物潛入。（圖／記者孫于珊翻攝）

現場的特定營業場所業者也簽署了宣導約制表，聲明將會配合警方防制暴力、色情、賭博、毒品等滲透。若業者不慎成為治安事故主角，將被依法裁處罰鍰、斷水斷電、勒令停業等行政處分。

同時，信義分局也邀請到市府衛生局、環保局與消防與會，宣導營業場所環境衛生消防政策。此外，信義商圈松壽路、松智路、松仁路及松廉路等道路，警方也將擴大加強盤查，防止犯罪發生。

▲現場特定營業場所業者簽署了宣導約制表，聲明配合警方防制暴力、色情、賭博、毒品等滲透。（圖／記者孫于珊翻攝）