民進黨偷襲佔領主席台　國民黨火大：民主作弊黨！蘇嘉全下台

▲立法院院會明天將處理中選會人事案，民進黨立委提早在今天非院會時間進入議場霸占主席台，國民黨立委在議場外開記者會批評院長蘇嘉全放水下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

由於立法院院會28日將處理中選會主委李進勇人事同意權案，不過27日下午7名民進黨立委在外賓參訪時，趁機偷襲先佔領主席台，避免國民黨杯葛。

對此，國民黨非常不滿，國民黨團總召江啟臣立即舉行記者會批評，認為立法院長蘇嘉全下午還在院會三樓主持朝野協商，卻有民進黨籍的立委，透過外部團體參訪，開放議場大門時，趁機佔領主席台，「民進黨是民主作弊黨」！

國民黨籍的立委沈智慧也表示，蘇嘉全行政不中立，今天沒有院會，議場大門是鎖著的，「這些民進黨的立委，難道是趁萬安演習時躲進去的？」國民黨諸多立委痛斥，蘇嘉全有放水的嫌疑，要求他下台，同時也要立法院秘書長林志嘉辭職負責。

對此，正在協商會議的蘇嘉全則當場裁示，議場全部都清空，不准任何黨團成員滯留在裡面，剛才是有參觀，有立委跟著進去，「我們現在已經要求，所有黨團不准進入議場」。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬也指出，立法院的議事攻防本來就是爾虞我詐，民進黨團得知國民黨團上午很罕見有甲級動員的黨團會議，也探聽一下國民黨團對於明天院會強力杯葛動作，為了避免肢體衝突，希望議事順利進行，於是就採取「比較來無影、去無蹤」的方式。

▲立法院院會明天將處理中選會人事案，民進黨立委提早在今天非院會時間進入議場霸占主席台，國民黨立委在議場外開記者會批評院長蘇嘉全放水下台。（圖／記者屠惠剛攝）