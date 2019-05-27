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元氣故事車環台分享愛　金山學童好幸福

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▲ 元氣故事車環台分享愛 金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供）

▲ 元氣故事車環台分享愛，金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

你看過會說故事的車嗎？現在有一台好看、好聽又好吃的故事車，即將環島為國小學童說故事！彩虹愛家生命教育協會2019年20週年慶，獲得愛心廠商贊助故事車，27日進入第七站「新北市金山國小」，與志工媽媽一同進入校園，為學童帶來富有生命力的故事。

彩虹愛家協會秘書長陳進隆表示，他與妻子謝慧燕是第一個彩虹爸爸與媽媽，初衷只是單純地想為子女的班上說故事，當老師的幫手，想更進一步認識孩子班上的同學。20年來得到越來越多家長的支持，到現在6000位家長投入校園陪伴孩子擔任故事志工，更激勵他們為著全台灣220萬個學童繼續努力。

▲ 元氣故事車環台分享愛 金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供）

▲ 金山國小校長戴雲卿表示，彩虹愛家故事志工團隊，不只是老師們的幫手，也是孩子們的心靈導師。

陳進隆說，目前彩虹愛家全台進校率約20%，希望透過故事車環台讓更多人認識彩虹愛家，感召家長願意更多陪伴孩子讓親子的關係更美好。為了慶祝彩虹愛家20周年，從5月20日到6月11日，從20年前第一個學校-新竹北門國小開始，故事車將順時鐘環繞台灣一周，最北、最東、最南、最西、最高山、最偏鄉、最臨海的學校說故事，把幸福送到校園每個孩子的心裡。

金山國小校長戴雲卿表示，彩虹愛家故事志工團隊，在金山國小已進班10年，周一至周五服務合計42個班級。服務學校除了金山國小、金美國小、野柳國小、大鵬國小、三和國小、中角國小（共六所學校）。在資源缺乏的偏鄉，有這麼多願意陪伴孩子長大的志工，不只是老師們的幫手，也是孩子們的心靈導師。

▲ 元氣故事車環台分享愛 金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供）

金山國小的學生們，故事車一進入校園，立刻吸引大家的注意力，故事媽媽載歌載舞，配合故事車的大螢幕說故事，讓孩子們目不轉睛。看到巡迴繪本故事車，也覺得非常新奇、有趣！五年級一名學童表示，希望故事車常常來陪他們，讓他可以聽到各種有趣的故事。

彩虹愛家協會副秘書長謝慧燕表示，故事車搭載著社會各界的愛心到全台20間小學，有些孩子從來沒有擁有過自己的繪本，彩虹愛家想要為偏鄉的孩子集資繪本經費，每間學校5萬元，讓故事車所經之處，都留下精彩的繪本讓孩子的生命更豐富，盼望各界支持「故事集資分享愛」，集資網站
https://reurl.cc/y4xLM或電洽：02-2908-0280。

彩虹愛家20年來致力於推動兒童生命教育、倡導優質生命信念，為讓家庭婚姻更親愛，兒童生命更精彩。陳進隆夫婦從家裡的3個孩子開始彩虹愛家的生命工程，未來更盼望全台灣300萬個孩子都可以被優質地陪伴，不僅是故事志工生命的陪伴，也盼望更多家長一同加入陪伴的行列。

▲ 元氣故事車環台分享愛 金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供）

▲ 元氣故事車環台分享愛 金山學童好幸福。（圖／台灣彩虹愛家協會提供）

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關鍵字：新北,金山國小,故事車,環島

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