新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

▲ 創業家兄弟董事長暨松果購物共同創辦人郭書齊（右），宣布加碼松果購物8888入厝金。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為感謝市民與新北市一同達標超越人口400萬里程碑，新北市政府推出一系列感恩回饋活動，電商再加碼好康，包括生活市集、松果購物、KKDAY、東森購物都推出市民獨享好康，就是要新北市民好康共享。

創業家兄弟董事長暨松果購物共同創辦人郭書齊，除了於5月25日「新北友好市」抽房屋記者會上，宣布加碼松果購物8888入厝金，提供給抽到房屋的市民裝潢金，更提供旗下包括松果購物消費滿2200元，現折220元共400萬份、生活市集也大手筆祭出400萬份消費滿990，就折價220元現金的優惠，就是要新北市民都能共享好康。

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生活市集也搭配市府官方臉書粉絲團「我的新北市」推出「一句話證明你是新北人」活動，邀請新北市民在社群上分享新北人的獨特性，就有機會抽一年份的衛生紙。

東森購物則是有歡慶好康禮，凡活動期間6月13日至6月30日於東森網路購物消費，單筆實付發票金額達2400元（愛四百）符合資格者，即可獲得DeMon冷淬面膜乙盒（市價：680元）；同時，完成滿額活動者，還可加碼再抽10萬好禮！另還有年中慶同慶，全通路消費任一筆訂單，結帳加購99元即可獲得刮刮卡抽獎，最大獎有TOYOTA COROLLA ALTIS汽車乙輛。

新北友好市活動從5月25日到6月底推出的「感恩回饋月」，結合新北市博物館、國民運動中心、深澳鐵道自行車等推出優惠體驗，在地商家、連鎖企業也紛紛響應，共推出超過400項優惠，部分商家折扣更加碼延長到8月底，邀請民眾共襄盛舉，更多的優惠資訊則歡迎民眾前往感恩回饋月網站。網址：https://hrg.ntpc.gov.tw/。

▲ 新北400萬人口達標，生活市集松果購物送好康。

▲ 東森購物賀新北達400萬人口送好康。