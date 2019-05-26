▲ 新北未婚聯誼DIY擴香瓶，尋找專屬愛情幸福香氛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市未婚聯誼活動邁入第7年，26日首度移師到鶯歌亞洛美精靈國度，舉辦2019年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」，以DIY擴香瓶為主題，並安排闖關遊戲、分組談心及下午茶等精彩內容，79位參加男女在浪漫香氛中拉進彼此距離，燃起愛情火花。

民政局戶政科長顏耀明表示，為了鼓勵婚育，自2013年起開辦未婚聯誼，每次搭配不同主題性，有應景的聖誕饗宴、中秋烤肉趴，也有年輕族群喜愛的沙灘排球、漆彈、卡丁車等趣味活動，場場報名額滿，已舉辦41場累積超過3000位單身男女參與，未報上名的民眾還紛紛來電「拜託再加場」。

顏耀明說，本次活動主打依個人喜好調製專屬香氛，是未婚聯誼開辦後首見，一開放報名立即額滿。活動並安排「我的幸福祈願」、「尋找Miss Right」、「幸福練習曲」、「甜甜圈在一起」等一連串的「香愛」零距離遊戲，由男女主角攜手齊力闖關，增進彼此交流更有話題。

其中DIY擴香瓶，可自由選擇甜蜜花香或清新果香，依比例調製濃淡程度，再搭配流線型瓶身印上自己的暱稱，藉此送給心儀對方聊表心意再適合不過。另外「尋找Miss Right」遊戲，則準備花香、芬多精、焦糖布丁、櫻桃及果香等多種香味，讓蒙住眼睛的男生，利用香味找尋同組女性隊友，找到屬於自己的愛情香氛，但男生在各種氣味中頻頻認錯人，場面相當有趣。

住在永和的陳先生說 ，藥師職業看似容易找到對象，但工作忙碌，沒有機會認識異性，父母看到媒體報導，得知民政局舉辦未婚聯誼活動有口碑，馬上幫兒子填寫報名表，希望兒子能在活動找到另一半；擔任會計的陳小姐表示，生活只有上班，社交領域狹小，缺乏交友管道，一直都很喜歡香氛系列的產品，得知這次主題是擴香瓶，馬上就報名參加。

民政局表示，2019年度預計辦理4至6場聯誼活動，各場次參加人數男女各40人，依網路報名順序收件，額滿為止。活動成功配對者另贈「愛情電影票」，詳情可洽民政局官網查詢。