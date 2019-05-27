Q版韓國瑜「黃金龍鳳在天水溝蓋」貴氣噴發　網笑：高雄發大財

▲新興區德生里的黃金水溝蓋。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市街頭出現金光閃閃水溝蓋，甚至上頭竟還印有Q版韓國瑜人像！讓人好奇難不成高雄真的「發大財」，不過這其實是新興區德生里里長的創意，當時是為了防治登革熱而設計的防蚊防臭水溝蓋，而且之前就會在上頭改造，這次只是改了一下原來色澤，噴上金色，會放上市長Logo也是希望市長有機會看到，能採用他設計好用的水溝蓋，里長也很開心水溝蓋因為被討論，增加能見度。

▲新興區德生里的黃金水溝蓋，主打防蚊防臭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

最近高雄新興區德生里德生街投巷弄出現「黃金水溝蓋」，上面還印有藍色的龍、鳳及Q版韓國瑜牽著狗的圖樣，引起不少討論，認為「高雄連水溝蓋都鍍金，真的發大財了」，但也有不少人質疑這是否在「拍馬屁」。

里長吳三雄聽到問題時大笑回應，表示自己是民進黨黨員，這些改良版的水溝蓋早在10幾年前就有，是最近剛好要補漆，噴上金色，畫上韓國瑜人像，只是工程師建議，目前里內只有2個水溝蓋畫上市長圖案。

▲目前共有兩個水溝蓋被改造。（圖／記者洪靖宜翻攝）

其實過去高雄不少地區深受登革熱之苦，許多區里都有獨特的防蚊小妙招，而在新興區德生里，吳三雄就將里內的水溝蓋都換成能夠防蚊防臭的水溝蓋，而且外觀色彩繽紛，也改善了市容，一個要價約2千元左右，都是自掏腰包裝設，這次將水溝蓋噴上金色，只是改變原有色澤，而放上韓國瑜的Q版人像，也是希望市長有機會看到，能認同、採用這款水溝蓋，推廣到更多地方，吳三雄也開心水溝蓋引起大家討論。

對此，韓國瑜也回應「水溝蓋是里長希望高雄發大財，透過各種符號、各種圖案、各種設計，而且里長是民進黨籍，在政治上的支持跟我一點關係都沒有」。



延伸影音...