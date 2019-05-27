前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

驚爆隸屬於前市長陳菊編制內的吳姓市府員工，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，27日召開偵查庭，韓國瑜表示有人闖進他的辦公室不是第一次，希望檢察官趕緊調查真相。

▲高雄市長韓國瑜質疑前朝官員監控他。（圖／記者吳奕靖攝）

據聞前市長陳菊攝影官，在春節期間闖進韓國瑜的市長辦公室，被巡邏的警衛發現，並且在他身上找到市長室鑰匙，並且同時轉報轄區苓雅警分局。

根據高雄地檢署襄閱葛光輝表示，此案發生在今年二月，目前已有相關事證，將吳嫌以竊盜罪嫌送辦，其餘細節因偵查不公開不多做說明。根據了解發現包括這次，他至少被拍到潛入市長室5次，而且拿的多大數是文宣品。

對於辦公室被闖入，韓國瑜27日受訪表示「檢察官正式調查，為什麼有人會偷闖市長辦公室，第一，我們尊重司法調查，第二，我們覺得這個偷闖我辦公室的似乎已經有了好幾次，他所求為何，的目的何在？是不是有裝一些類似監聽器來監控新的市長，我覺得這是絕對不可以的，所以，我希望檢察官能做一個紮實、明確、清楚的調查。若換一個新的市長就被監控的話，民主社會、民主國家怎麼可以這個樣子？我希望檢察官趕快調查個水落石出，然後讓高雄市的民眾能夠了解，真的是有政治企圖在裡面，是不可原諒，就這樣我們一些靜待司法調查」。

高雄市政府前秘書處長陳瓊華表示，十年前吳員曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。陳瓊華也強調，原市府政務團隊與此人已早無任何聯絡，連在春節期間發生此案亦無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳員犯行，請請高雄市府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。