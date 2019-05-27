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拍扁麵包師黃士福改挺韓　鳳荔酥包裝有「Q版韓國瑜畫像」

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地方中心／高雄報導

2年多前因偷拍前總統陳水扁爆紅的麵包師傅黃士福，歷經2度開店倒閉、赴大陸發展不順，請求國台辦幫忙辦貸款給他等爭議後，選擇回台灣重啟擺攤麵包的生活，最近研發出「鳳荔酥」，綜合土鳳梨和荔枝，引人注目的是，包裝上是他和韓國瑜的畫像。

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

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黃士福2016年10月間因拍攝保外就醫的陳水扁散步，遭阿扁當場開罵惹議，還因此爆紅。而他經營的烘焙坊歷經2度倒閉，而後選擇轉往中國大陸發展，更在微博開設帳號「台灣正義麵包師傅」引起陸媒關注，當時陸媒以「拍扁麵包師受台獨迫害」、「綠營瘋狂逼迫」為題進行報導，引起微博網友關注。

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲黃士福重啟擺攤賣麵包的生活，研發出由土鳳梨和荔枝結合的「鳳荔酥」。

而後知名麵包師傅吳寶春來大陸開店遭大批大陸網友抨擊台獨，當時韓國瑜陪同吳寶春開記者會讓黃士福不滿，認為韓國瑜不需為吳背書。他也在微博發文，痛批吳寶春「為了錢什麼話都可以說」，呼籲上海的同胞們發起拒買。

在大陸事業發展受挫後，黃士福回到台灣，但原本開設的麵包店早就歇業，只好回到前東家工作，無奈卻在2019年3月份因麵包店僱主「政治立場鮮明」被迫離職，只好再找工作，還在臉書求職社團中PO文找工作，指出他是有20年資歷的麵包師傅，希望月薪能在3萬5千元到3萬8千元間。

然而黃士福的求職過程也不順遂，他決定重回擺攤賣麵包的生活，最新研發出由土鳳梨和荔枝組成的「鳳荔酥」。從照片中可見，包裝顏色呈現紅色，上面的圖案是他和穿著「韓總」背心的韓國瑜並肩，可見他非常支持韓國瑜。

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲黃士福重啟攤販生活。

黃士福說，支持韓國瑜出來選總統，也支持前台北縣長周錫瑋主張的把陳水扁關回去，同意韓國瑜所說的錢進來、貨出去、高雄發大財。他大讚韓國瑜，「他真的是為人民所苦，憂國憂民，為市政這麼拼。」而對於昔日的爭議話題，黃士福淡定的說，「吳寶春事情跟一些政治的紛紛擾擾就讓它過去。」他還說到，目前仍有卡債50萬元，慢慢在還，至於研發的「鳳荔酥」就是把它推廣出去，往後的計畫再慢慢規劃。

黃士福強調，「只希望大家能夠品嚐我的手藝，吳寶春事情我也向他到過歉了，現在只希望大家能注意我的產品，希望大家能讓我有東山再起的機會，這段時間我也接受到蠻多貴人的慰問、支持和鼓勵，我非常感謝。」

▲麵包師傅黃士福研發出「鳳荔酥」，包裝上是他與韓國瑜的Q版畫像。（圖／記者洪正達翻攝）

▲對於以往的紛紛擾擾，黃士福淡定的說就讓它過去。

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關鍵字：韓國瑜,黃士福,大陸,工作,賣麵包,薪水,求職,擺攤,鳳荔酥

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