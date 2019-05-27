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蔣月惠議會發言被消音　周碧雲臉書澄清...網抓「漏洞」留言灌爆

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記者陳崑福／屏東報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠日前手持大字報質詢時，遭主持議事的民進黨議員周碧雲下令議事人員消音，事後蔣已到屏東地檢署按鈴控告周碧雲涉嫌違反議事規則，周昨天在臉書表示虛心接受，但遭網友指漏洞百出，灌爆臉書，要求她向蔣月惠致歉。

▲▼蔣月惠議會發言被消音　網友灌爆臉書要當天主席周碧雲道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠議會發言被消音，網友灌爆臉書要當天主席周碧雲道歉。圖為周碧雲在議會質詢情形。（翻拍周碧雲臉書）

▲▼蔣月惠議會發言被消音　網友灌爆臉書要當天主席周碧雲道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠（翻自蔣月惠臉書）。

周碧雲說，5月17日，當天會議主席為唐玉琴議員，他在議事廳內等待質詢主計處，親眼看到蔣月惠議員一樣在議場內咆哮、磕頭、下跪等嚴重脫序情緒失控行為，不禁令人嘆為觀止。

她說，根據議事規則三十四條：出席議員應先取得發言地位後始得發言，然而蔣議員未依議事規則第三十四條經主席同意取得發言權即進行農業處質詢，未遵守議事規則，當天她觀察蔣議員有舉牌行為，深怕前車之鑑，所以僅先暫停時間及消音避免佔用她的時間並請蔣議員務必遵守議事規則、會議紀律，不應再有上述或前例等脫序行為，請自我約束。在告知蔣議員的過程中，蔣議員便突然離席。

她認為，身為為民喉舌的代議士更應該樹立風範。議會同仁應相敬如儀自愛自重，會議當中主席理當維護秩序，出席議員應當遵守議事規則、大會紀律，倘若連最基本的民主素養與互敬互重都做不到，將導致議會形象嚴重受損，更何況蔣議員長期嚴以律人、寬以待己、目無法紀，是不恰當的。

但網友說，5月23日屏東縣議會進行局處業務報告及質詢，周碧雲擔任主席。蔣月惠手持「議長好、縣長好」大字報準備發言質詢，周馬上宣布「時間暫停」並消音，還要求蔣不要有脫序行為。接著下令「沒有經過主席同意不得發言」、「只要蔣議員發言，就把聲音關掉」。蔣月惠被迫退席。

周碧雲下令消音的影音，連日來在網路引發熱議，近2000人在她的臉書留言批評。其中有網友在周碧雲的臉書留言「出來向蔣議員道歉」、「趕快請辭，不要拖累民進黨」。

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關鍵字：屏東縣議會,縣議員,周碧雲,蔣月惠,互槓

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