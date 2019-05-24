油漆工撿到美女議員名片「一打上癮」　日夜騷擾還傳訊：上床做愛

▲縣議員劉惠娟被電話性騷擾到警局報案。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉44歲賴姓男子，因為愛慕彰化縣議員劉惠娟，近年來不斷的傳簡訊打電話示愛，劉惠娟不堪其擾，23日到警局報案，警方不到1小時便將這名愛慕人士請到警局說明，賴嫌主動交付作案用行動電話1支，經檢視該手機確有相關通話紀錄及簡訊內容，全案於訊問筆錄完畢，以涉嫌刑法強制罪，函送彰化地檢偵辦。

劉惠娟指出，這名素未謀面的男子，從2018年中秋節後開始電話騷擾，因為是地方民意代表，住家訊息公開透明，手機又不能關機，也不能換號碼，來電也不能拒絕，因此只能被動接聽電話。

賴男起初都是以問候的方式，後來一天甚至打過30通電話，讓劉惠娟與家人倍感一股無形壓力，到最近又傳「劉惠娟老婆，我愛你，上床做愛！」讓她感到害怕，到警局報案。

據了解，賴男是名油漆工，在2018年中秋節前夕，無意中拿到劉惠娟的名片，從未看過劉惠娟，喜歡聽到她溫柔婉約的聲音，有空閒時便打電話問候劉惠娟，喝完酒後便在半夜以未顯示來電騷擾，劉惠娟嚇到，便在參加23日的一場治安會報時提出，警方便依照電話循線找到賴嫌。

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