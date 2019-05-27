蔡陣營週三中執會力拚修民調辦法　賴陣營祭出「法律戰」

▲蔡陣營有信心在29日的中執會通過各項決議。（圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

民進黨22日召開中執會，但依舊沒有達成解決蔡賴僵局的共識，黨主席卓榮泰宣布29日會再次進行協調。不過，蔡英文陣營主張修正黨內的民調辦法，賴清德則認為不應該一邊進行初選，還一邊更改規則，一旦中執會真的決定改變民調規則，不排除會發動法律戰，確保己方的權益。

根據《自由時報》報導，蔡陣營以前立委周伯倫、謝錦川為例，指出邊選邊改規則早有前例，且他們主張修正黨內民調辦法，總統初選應該家戶、手機民調各半，採對比民調，立場一致，有信心可以在週三（29日）順利通過各項決議；但賴陣營強調，上週三提出新方案，只要總統蔡英文的民調贏過韓國瑜，就願意無條件支持，如果協調破局，也會支持黨中央的提案，一切按照先前公告的內容進行，但如果中執會更改民調規則，不排除會祭出法律戰，捍衛自己的權利。

▲賴陣營不排除打法律戰。（圖／記者屠惠剛攝）

由於目前民進黨總統初選仍陷在泥沼中，蔡英文陣營希望納入手機民調、加入台北市長柯文哲的三方對比；賴清德陣營則喊出，只要蔡英文贏了韓國瑜就退選，雙方各持己見，至今仍尚未達成共識。

民進黨立委劉世芳曾在臉書PO文呼籲，假如29日中執會在納入手機50％民調、柯文哲三方對比時沒有共識，而訴求表決過關，應該在表决前請5人協調小組對外公開所有協調過程，讓所有同志了解決策過程，因為民進黨不能對不起台灣人民的期待，「我們都輸不起！」。