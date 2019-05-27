夏季出遊怎麼玩！走趟台北捷運　教你最涼、最省小撇步

▲搭捷運享受置身當地旅遊心情，趕快安排行程度假去。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

夏天到了，代表出遊度假的好時機也跟著來了！面對炎熱陽光又害怕曬黑，想安排個避暑景點涼涼的玩，該怎麼選擇才能又嗨又讓今年暑假過得值得，走趟台北捷運忠孝復興和西門站，馬上有靈感。

▲台北捷運忠孝復興站最醒目一牆面，讓乘客看見完整的台東「山海空」景象。

欣賞台東代表性景點「都蘭山（山）、金樽（海）、嘉明湖 （空）」，展現了在地的自然特色，讓心情都感到自在起來，經過的民眾偶爾停下繁忙腳步，彷彿置身台東當地，但其實這裡是台北捷運忠孝復興站專乘文湖線的交界點，牆面上頭寫著「好久不見，自己」，吸引不少乘客目光，希望讓每位經過的人都有機會找回自己、一探究竟。

▲漫步唯美五月雪全台桐花季盛開，隨處可見山線鐵道和桐花完美景象。

除了賞景，還有賞花也是不錯的選擇，台灣一年四季各有不同花季，而且全台各處知名景點都有花可以賞。隨著苗栗各地桐花盛開，五月又剛好佈滿片地白雪，沒親眼見過的人可以先到台北捷運西門站六號出口看看，搭乘手扶梯就能看見山線鐵道和桐花的完美景象。

▲今年也可以給自己不一樣的國外旅遊，搭上星夢郵輪，暢遊亞洲浪漫之旅。

走訪了國內，當然也少不了國外旅遊！近年來，台灣吹起一股豪華郵輪渡假風，為滿足不同旅客的期待，星夢郵輪特別與香港旅遊局合作，共同推出《世界夢號4天3夜香港海陸空假期》，爸爸媽媽暑假帶小孩來香港搭世界夢號，全家人暢玩海上繩索場、攀岩場、水上滑梯樂園，還有海上VR探索館；也能在香港搭乘天星小輪、叮叮車、太平山頂纜車，嘗試各種交通工具，輕鬆從海上一路玩到岸上。

▲Anna Sui童話美人魚淡香水，游進捷運西門站邀請消費者一起踏上探險之路。

玩樂的同時，別忘了抓準今年出遊邂逅的好時機，一定要把自己打扮美美的，不時讓身上散發出淡淡香氣，經過的人很有可能就被你所吸引。Anna Sui行銷主任陳怡廷表示，就像Anna Sui童話美人魚淡香水，獨創花果東方調多變的香氣層次，如同美人魚公主的個性一樣，變化多端令人驚嘆。「特別選在年輕女性逛街購物的西門町，將這款藍綠色感香水，和捷運西門站做廣告結合，成為入夏新選擇」

▲▼抓準年輕人心！不出門也可以輕鬆放假，精選手遊揪伴揪團玩起來。

但誰說放假一定要走出戶外，有些人也喜歡待在家吹冷氣配遊戲，台北捷運都幫你設想好了，有日本人氣動畫改編的《少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-》還有兩位大哥級人物李㼈、高捷帶領的《藍月王者》都熱血現身在捷運忠孝復興和西門站，台灣魔方網總經理鄭昇仕看準這兩個捷運站都是年輕人潮聚集處，希望讓更多消費者看見，「這次的電視廣告上帶給消費者兄弟情誼的形象，所以找來李㼈、高捷兩位本土性很強烈的大哥合作，遊戲本身除了自由性PK、也可以跟朋友一起攻城、打架，多項特色玩法。」

▲出國享樂前先懂理財省錢，抓準5月報稅、海外旅遊，玉山銀行將優惠回饋全面升級。

看準5月正值繳稅季和旅遊旺季的開始，玉山銀行釋出兩大利多，走在忠孝復興站，不時看到繳稅的大字樣，離繳稅日剩沒幾天了，「玉山Pi拍錢包信用卡」可享最高1% P幣回饋；針對暑假旅遊旺季，海外消費享3% P幣回饋且回饋無上限，優惠全面升級，成為消費者省錢好選擇。