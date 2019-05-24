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「消失的書店」座落北市罕見賞螢秘境！和平青鳥用180天證明精神永在

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▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲「消失的書店」和平青鳥只存在180天，未開幕先轟動！（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

未開幕先轟動的「消失的書店」和平青鳥即將於25日正式營運，開張前先宣告「只存在180天，隨後就會消失」，讓人既感傷又期待！《ETtoday新聞雲》搶先直擊，內外裝潢佈置逐一到位、數千本書陸續上架後，讓空間有了靈魂；抬頭可見自由的飛鳥，還有種植在大廳裡的綠樹陪你一起呼吸，欣賞陽光穿透建築帶來奇幻變化；而手寫文字策展總讓人忍不住停下腳步，咀嚼著字句，每個角落都能遇見驚喜和感動。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲走進書店，抬頭可見自由的飛鳥。（圖／記者湯興漢攝）

「和平青鳥」由青鳥文化制作與達永建設合作，耗資5千萬共同打造，結合咖啡廳、展覽、講座、音樂演出⋯等，展開連續180天以「書」為核心的策展，是一場「閱讀馬拉松」，也是一間「會消失的書店」。靈感發起人與青鳥文化創辦人蔡瑞珊更浪漫地形容，「你也可以說它是一場以書店為形式的社會運動！」到時候每個走進書店的人，都是一個美好的畫面；而每個在這裡交流的思想，會相互激盪與啟發，即使書店消失，這些記憶和精神仍會永遠留存。

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▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲書店座落於台北捷運麟光站附近，挑高的紅磚屋瓦建築，裝潢時就吸引不少附近居民注意。（圖／記者湯興漢攝）

書店座落於台北捷運麟光站附近也有幾個特殊原因，這一帶與市中心相比較為僻靜，有隱藏版文青巷弄，不少充滿人文氣息的店鋪，如：禮拜文房具、明進文房具、休息日咖啡、苔毛咖啡、風和日麗唱片行⋯等；此外周遭有自然生態公園、坐擁難得的綠意山丘，更是北市少數的「賞螢秘境」。

蔡瑞珊引用村上春樹的一句話：「當人們目睹一場美麗的盛宴消逝，反而能找到安心感。」如同櫻花或螢火蟲，這些美都是期間限定，人們甘願為了它的美而奔走。因此「消失的書店」也是一種美，書店會在燦爛中消失，「人文的態度」卻是永恆，用這180天證明精神永在，彷彿也是提醒著大眾，珍惜當下擁有的美好，文化的延續更需要人們共同努力。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼明亮的採光，隨著陽光穿透建築，帶來奇幻變化。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

事實上「消失的書店」很早就寫在蔡瑞珊私人的靈感筆記簿裡，有感於台灣的實體書店一間間消失，6年來倒了超過200間，幾乎每個月都會聽到一間書店傳出「撐不下去、結束營業」的消息，例如曾是知名「書街」的台北重慶南路，從全盛時期上百間到如今僅剩不到10間，金石堂城中店在經營34年後忍痛退出，超過40年的老字號建弘書局也在今年5月初宣告即將熄燈，讓老顧客們相當不捨，卻也抵擋不了現實的殘酷。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲有感於台灣書店一間間消失，「消失的書店」很早就寫在她的靈感筆記簿裡。（圖／記者湯興漢攝）

當時她只是在臉書天馬行空地寫下「想開一間會消失的書店」，沒想到有不少朋友留言回應，「如果開了想去應徵一日店員、短期店員」。她發覺許多人喜歡書店，也想體驗這些美好，但要承擔長遠的責任有相對難度，畢竟書的商業價值十分低，本身有3間實體書店的她一點都不否認「要永續經營非常不容易！」不過她也一直認為「走進書店，會有回到家的溫馨感。」才衍生了以書店為主題的策展想法。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲和平青鳥以「家」為概念，溫馨又魔幻的空間中央有棵「樹」。（圖／記者湯興漢攝）

因此第一間消失的書店——和平青鳥決定以「家」為概念，溫馨又魔幻的空間中央有棵「樹」，室內設計以一個「回」字型圍繞，樓板刻意交錯，打造高低動線的開放式空間，彷彿早期大家庭的大宅院，共享彼此的生活，打破冷漠的都市節奏。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲彷彿早期大家庭的大宅院，共享彼此的生活。（圖／記者湯興漢攝）

而書籍陳列更打破過往以機能為分類的原則，讓書店每個角落都有放鬆、自由、宛如「家」的閱讀氛圍，選書更以「人文的態度」為主軸，遴選與生活相關的設計品味、音樂電影、藝術攝影、文學思想⋯等書籍，預計藏書共6千餘本，未來還會有各式主題書展、邀請名人來分享自家藏書，期待能每月賣書破千本！

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼書籍陳列更打破過往以機能為分類的原則，每個角落都有放鬆、自由、宛如「家」的閱讀氛圍。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼台灣手寫字藝術家「今晚我是手」帶來空間策展，讓讀者在書店各角落都能遇見敲響內心的文字。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

能夠實現這間奇幻又浪漫的書店十分不容易，一路走來，蔡瑞珊獲得不少貴人的幫忙，她分享友人前輩的提點，「開書店不是只要有錢就好，而是要有對的『人』。」 包括尊重書與知識的人，在出版或文化崗位上默默耕耘的人，他們都有「人文的態度」才能創造美好的事物，所以和平青鳥以此為主軸來選書、規劃活動，就是要用這180天證明「人文的精神永在」。

不過她也認為，「文化的培養，不應是個人意志力的苦撐，也不能僅靠政府支撐，應當是讀者、出版社與產業共同要努力的事，對我來說只要願意支持閱讀，都應該深深感謝。」儘管不排斥讓商業力量一同支持文化，但該堅持「底線」的她依然奮戰到底，商業可以餵養文化，但不能反過來啃食與吞噬文化。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲和平青鳥以「人文的態度」為主軸，創造美好的事物。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼和平青鳥的戶外空間。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

在和平青鳥開幕25日、26日連續兩天，也將舉辦「城市慢讀節」活動，共進行6場講座，邀來12位文化人包括作家、音樂人、設計師與總編輯近距離分享。另外台灣手寫字藝術家「今晚我是手」的空間策展，讓讀者在書店各角落都能遇見敲響內心的文字；獨立音樂品牌風和日麗也將以「好鄰居」的身份，透過「奇哥與柔米 Zoomie」帶來美好的音樂風景。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）
▲和平青鳥開幕25日、26日連續兩天，將舉辦「城市慢讀節」活動。（圖／記者湯興漢攝）

和平青鳥
地址：台北市大安區臥龍街287號
開幕日期：2019年5月25日（限定180天）
臉書：和平青鳥

開幕活動
行走秋鄉 城市慢讀節（須預先報名）
日期：5/25(六)-5/26(日)
慢讀節報名連結

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