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玉山銀行神鬼理專！投資失利慘賠　「盜客戶1.1億」幫自己還債

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▲▼玉山銀行理專投資虧錢，竟盜用客戶1億餘元還債 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲玉山銀行鳳山分行潘姓理專投資失利，竟盜用客戶1億985萬元還債。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

在玉山銀行鳳山分行擔任理專的潘姓女子，因投資失利賠錢，竟將腦筋動到客戶手上！潘女2019年5月起開始挪用客戶申購基金的款項來還債，她前後總計盜領1億985萬元，至少17人受害。潘女28日主動到案，高雄檢方經漏夜偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

40歲潘姓女子在玉山銀行擔任理專，不過期間她因個人投資失利賠錢，竟利用替客戶申購基金或代為匯款的機會，在取得客戶的私人金融資訊後，以金融卡約定轉帳、網路銀行轉帳或臨櫃匯款等方式，一筆筆將客戶的帳款匯入自己名下帳戶，又或者分散風險轉入其他客戶帳戶。

潘女自2019年5月開始利用此手法還債，中間為了避免東窗事發，她還用母親及堂妹的名義，陸續轉小額款項給客戶，還於轉帳交易紀錄中註記基金名稱，讓客戶誤以為所購買的基金都有穩定配息。

潘女原以為一切都不會被發現，未料卻有精明客戶驚覺財務有異後向銀行反應。玉山銀行總公司經查發現，潘女確實有盜用情形，遂趕緊通報金管會介入調查。高雄地檢獲報後，查出有至少17人受害，遭盜領金額更高達1億985萬元。

檢方16日至潘女住處搜索時，同時也傳喚潘女等4名相關人到案說明，但潘女卻沒出現，直到28日才主動到案。目前經偵訊，潘女前夫當庭從證人轉列被告，諭知以5萬元交保，至於潘女則因犯嫌重大，被檢方向法院聲請羈押獲准。

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▲▼玉山銀行理專投資虧錢，竟盜用客戶1億餘元還債 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼玉山銀行鳳山分行潘姓理專投資失利，竟盜用客戶1億985萬元還債。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲玉山銀行鳳山分行潘姓理專投資失利，竟盜用客戶1億985萬元還債。（圖／記者黃子倩翻攝））

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