郭國文感謝賴清德救選情　英粉不滿：其他人輔選都不叫輔選？

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、黃孟珍攝）

政治中心／綜合報導

民進黨「蔡賴之爭」持續無解，黨主席卓榮泰日前感嘆「好想回到3月8日那一天」，總統蔡英文、前行政院長賴清德為立委輔選打拚；不過賴清德卻稱，蔡英文是在台南跑總統競選行程。台南立委補選當選人郭國文25日也特別發文感謝賴清德當時積極輔選，不料掀起賴粉、英粉論戰，英粉嗆「蔡總統怎麼幫你輔選，我們都參與」、「所以其他人的輔選都不叫輔選？」

針對民進黨討論總統初選方案陷入僵局，卓榮泰24日表示，「真的好想回到3月8日那一天！」當時前總統陳水扁在高雄安排與郭國文見面，「因為一週前蔡英文先到台南探望扁媽，開啟台南立委補選翻轉的契機」。

不過回溯至21日時，賴清德卻說，「蔡英文是在台南跑總統競選行程」，這讓許多台南地方人士不滿，認為「郭國文在台南選情剩下最後一口氣，很大原因在於新賴系在地方上跟各派系有嚴重的矛盾問題」，而賴清德個性執拗，沒有處理，是蔡英文去找了立委陳亭妃、看陳水扁的母親，彌補地方上的裂痕問題，三月也跑了郭國文的補選，還一起直播吃善化麵，才讓郭國文從最後一口氣慢慢逆轉。

對於台南立委補選這一仗，各方人馬還是各說各話。對此，郭國文25日發文提及此事，雖然感謝當時幫忙輔選的民進黨同志，但仍特別將賴清德點出來，表示是賴清德將立委補選選情從加護病房帶回普通病房，一同抵擋死神19天，讓他有能力最後奮力一搏。

不料，郭國文此一PO文，竟引發賴粉、英粉論戰，英粉嗆「蔡總統怎麼幫你輔選，我們都參與」、「如果知道委員偏袒賴清德，那時候應該就放生你」、「講話要憑良心，小英對你的輔選，幫忙安撫陳亭妃，她沒有盡力嗎？」；賴粉則說「賴清德的輔選，大家有目共睹」、「蔡陣營有什麼資格跟你討人情討支持？」、「賴醫師就是善良，一直被欺負，從登記黨內總統初選以來，就一直被打壓抹黑」。