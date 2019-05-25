家長批「申請入學是多錢入學」　教部：學習歷程並非強制學生義務

▲家長團體認為，「教育不再是社會流動的動力，而是階級複製的幫兇」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

十二年國教家長聯盟今（25日）指出，申請入學比例大幅提高，已經成為學生兵家必爭之地，為了讓備審資料「漂亮」，各種琳瑯滿目的營隊因應而生，價格更是節節高升，申請入學已經變成「多錢入學」。對此，教育部高教司司長朱俊彰表示，高中學習歷程檔案是為了提供學生更好的服務，但非強制學生之義務。

朱俊彰說明，高中學習歷程檔案的主要目的是透過教師認證與歷程時點紀錄，更加提升目前即已在個人申請中使用的備審資料效力，同時也藉由資料系統化，讓大學審查者更能有效地看到學生表現的特色亮點、成長歷程與發展潛力。而學習歷程在大學端審查時會以課程成果與校內表現為主，並透過限制件數避免軍備競賽與積點比賽，學生運用高中學習歷程檔案，將更有利於爭取大學對學生表現的認同。

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▲教育部高教司司長朱俊彰表示，高中學習歷程檔案是為了提供學生更好的服務，但非強制學生之義務。（圖／記者林敬旻攝）

朱俊彰強調，無論如何，學生若選擇不運用高中學習歷程檔案，未來在升學時仍可自行上傳高中學習歷程檔案之外的備審資料，惟其資料將無教師認證與歷程時點紀錄，此外，學習歷程檔案中運用哪些資料作為升學備審資料，將是由學生自主選擇上傳至大學審查系統，大學並不會有權限進入學生之高中學習歷程檔案。

另外，針對大學辦理收費營隊，朱俊彰指出，不少大學為了協助高中師生進行學習探索、發展定向或體驗大學生活而辦理服務營隊，也不乏是協助弱勢或偏鄉學生的活動，但須注意不得與學生升學加分連結，相關教師在參與升學審查時亦須注意迴避原則，教育部也會發函各大學要求落實，以杜爭議。

朱俊彰指出，大學入學制度經過多年發展，已朝向「多資料參採、重視學習歷程」方式選才，除入學考試成績外，更重視考生在校之修課歷程、課程成果及多元表現，讓不同能力與特質的學生發掘學習熱情，展現特色潛力，也在規劃未來升學路徑時，更能擇其所愛。這不僅符合高中新課綱強調素養、跨領域及多元選修的精神，也扣合著未來人才培育著重跨域多元、問題解決的目標。