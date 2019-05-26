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「終結教改之亂」數百名家長教育部前抗議　籲成立教改檢討委員會

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▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

▲ 國教盟號召數百名家長舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

不滿大學考招亂象，國教行動聯盟今（26日）在教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動，號召數百位家長向教育部陳情，提出「成立教改檢討委員會」等訴求。不過，教育部原本派出高教司一名科長接受陳情，慘遭國教盟怒轟無法接受。最後高教司長朱俊彰出面，才平息家長們的怒火。

國教盟表示，教改25年以來，學生（特別是強調STEM的理工科）基礎學力降低、大學排名步步落後、技職教育形同解體和品德教育名存實亡等一連串問題，但顯然教改完全走錯方向。國教盟反問，現在廣設的高中大學要如何退場？複雜的入學方式如何解套？隨著108課綱上路，新的問題又將產生。

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▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國教盟在教育部前喊「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

國教盟今天號召數百名家長在教育部前高喊「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」。國教盟理事長王立昇說，到底把學生權利放在哪？要求成立教改委員會、增加考試鑑別度、提高考試入學名額，以終結民國83年以來教改引發的亂象。

教育部派出高教司一名科長上台接受陳情並說，會將意見帶回做適當處理。但此舉卻引來國教盟火大抨擊，大家在外面曬太陽，教育部卻只派科長等級出來，無法接受。全國十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞更是一度衝到教育部大門口吶喊，要求更高的層級官員出來接受陳情，因為家長們在外面被太陽曬，官員卻在辦公室吹冷氣，是一件令人非常不滿的事情。

▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼在陳綺貞（上圖）抗議下，朱俊彰（下圖右）最後出面上台接下陳情書。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

朱俊彰最後出面上台接下陳情書並指出，教育部面對各位聲音，已要求招聯會盡速成立質詢會，要廣邀家長及所有高中端的師生，進行整個考招制度，包括鑑別度等議題好好討論分析。

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