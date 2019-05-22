氣候遊行5/24登場！環團、學生上街頭　教育部肯定青年：要從自身做起

▲107年氣候變遷競賽國外案例參訪-荷蘭Floating Pavilion漂浮亭。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為響應全球氣候行動，環團在本周五（24日）發起台北氣候緊急遊行，教育部今（22日）發新聞稿指出，肯定青年主動關心相關議題，並投入具體行動實踐，教育部也將在23日於國家教育研究院辦理「108年學校環境教育實作競賽頒獎典禮暨實作實踐工作坊」，邀請日前響應全球青年氣候運動「Fridays For Future」的基隆二信高中學生陳姵頤分享自身推動經驗。

「524全球氣候行動」由諾貝爾和平獎候選人少女Greta Thunberg發起的「週五為未來」，將在24日這一天展開第2次全球氣候行動，首度號召各行各業成人及青年站出來，目前全球已有108個國家、1279個城市民眾自發響應。台灣數個環團也提出訴求，希望民眾及政府積極面對有效處理氣候危機，並打造零碳台灣。

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▲二信發起人陳姵頤。（圖／陳姵頤提供）

教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣表示，24日全球學生們在各地發起關心氣候變遷行動，台灣學生也以行動響應，向國際社會表達對氣候變遷議題的重視，教育部肯定學生自發性關心地球環境的行動，也預見氣候變遷可能對下一代生存環境產生嚴重的衝擊，因此長期耕耘氣候變遷教育及人才培育，近年更藉由辦理氣候變遷創意實作競賽及出國參訪、環教青年國際領袖營，提供學生出國交流的機會，鼓勵學生能以國際視野看待氣候變遷議題，也期待能將國外成功經驗帶回國內。

▲107年度氣候變遷創意實作競賽計畫第二名。（圖／教育部提供）

台師大學今年榮獲「107年度氣候變遷創意實作競賽」第一名，台師大也將展示得獎作品「防災情境桌遊」，透過創意桌遊模擬遭遇氣候變遷的處理與解決之道。獲頒第二名的師大同學莊宜璇、陳彥樺，得獎作品「我的綠里程」，透過大型活動企畫，整合政府資源、企業資源與民間力量，利用YouBike共享單車騎乘獎勵方式，提升民眾參與減碳行列之意願，減少台北市內機動車輛碳排放量與空氣污染物質，進而減緩氣候變遷與都市熱島效應。

▲二信應外師生。（圖／陳姵頤提供）

「教育部重視氣候變遷及環境教育的推動」，教育部說明，透過培育氣候變遷調適人才、發展各學習階段補充教材等，期待藉由教育讓更多學生有氣候變遷意識，進而從自身出發，真實做出改變與行動，發揮影響力，與其他國家共同加入全球關注氣候變遷的行列，為「我們共同的未來」(Our Common Future)努力。

▲二信高中學生自行製作標語。（圖／陳姵頤提供）