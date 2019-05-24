他擁抱完「坐輪椅14年婦人」　硬斷手掌「取人骨提煉密藥」破門衝出血腥味

▲男子剁下殘疾女的手掌冰入冰箱 。（圖／翻攝自Police Scotland）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前發生一起男子因為想要攝取「冰毒」來治癒自己的病，竟然異想天開認為可以從人骨中提煉，於是找上住家附近一名已經獨居多年的殘疾婦女，假裝要到對方家喝茶、陪伴，就在對方放下心防後，男子竟然拿刀活生生鋸下手掌，並且以塑膠袋包裝後帶回家冷凍，直到被男子妹妹發現冰箱有「手掌」後才報警送往醫院給傷者縫合。

根據英國《BBC》報導，34歲的布里斯班在聽到美國前總統歐巴馬關於「Crystal meth」的採集方法，他認為這樣東西可以治癒他現在身上有的疾病，而唯一的辦法就是從人骨中提煉出來。於是布里斯班盯上住在附近的64歲殘疾女子桑德拉（Sandra McGowan），並且展開自己的「取人骨」計畫。

桑德拉14年前因為中風癱瘓，因此生活起居都需要仰賴輪椅生活，但基本上仍可以自主性活動。布里斯班日前假裝自己是照護員，到桑德拉家中，並且幫忙整理居家環境、倒茶，甚至給予安慰的擁抱，藉此卸下對方心防。沒想到就在桑德拉喝茶到一半時，布里斯班竟從隔壁廚房拿出一把刀，並且硬生生的不顧對方掙扎，直接將手掌整個砍下裝進塑膠袋帶回家，放入冰箱。

桑德拉當下痛到當場暈厥，直到2個小時後醒來才自行求救，當看戶及救援人員抵達時，破門進入看到的是倒在血泊裡的桑德拉，而被找到的手掌送往醫院後，歷經了7小時的接合手術還是宣告失敗，如今桑德拉連部分的自主生活都無法完成。

法院審理時提到，布里斯班對於入侵桑德拉家完全坦承，但表示因為自己身上也有病痛，據說從人骨中提煉的東西可以治癒自己的疾病。精神鑑定師多伊格（Stuart Doig）最後判定，布里斯班有人格障礙，在犯罪時可能也有服用藥物才導致悲劇發生。