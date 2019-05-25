影／剛就任4天！烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標

記者鄒鎮宇／綜合報導

新任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就任4天，由於喜劇演員出身的他沒有任何政治經驗，加上所屬的政黨人民公僕黨在議會沒有任何席次，便下達「解散議會」的命令，引起民眾不滿。烏克蘭總統官網自22日起便出現2份下台請願書，其中一份人數已超過5萬人，超過2萬5000人的門檻。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



烏克蘭採取二輪制選舉，澤倫斯基在第二輪中拿到73.22%的選票，遠超過前任總統波洛申科（Petro Poroshenko）的24.45%選票，但41歲的他僅有在喜劇中扮演過平民總統，完全沒有任何政治經驗；此外，澤倫斯基所屬的政黨在議會中沒有席位，想推動的政策都無法推行，這也成了他解散議會的動機。

▲要澤倫斯基下台的連署已超過人數。（圖／路透）



但烏克蘭法律規定，議會在任期的最後6個月不能解散，而此屆國會的任期在10月下旬才到期，因此能否解散存在很大的爭議。但種種動作也引起烏克蘭人不滿，甚至在烏克蘭總統官網出現分別由貝茲魯克（Maksim Bezruk）、米凱爾斯基（Vadim Mikhalsky）提出的兩份總統下台請願書。

貝茲魯克（Maksim Bezruk）發起的請願書指出，澤倫斯基無法讓意見不同的烏克蘭人團結，「你只是匯聚人民的不滿情緒，未做出具體承諾，也沒有確立政治目標；但你當選就任後，你得勾勒帶領國家前進的方向」，且無法接受他上任後的初步措施。

據悉，每項請願案須在3個月內達到2萬5000人連署，並交成給國家元首審議。