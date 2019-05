逃命畫面曝光！戰地記者遭無人機鎖定　斷垣殘壁中砲彈狂射

▲戰地記者在敘利亞遭無人機鎖定攻擊。(圖/翻攝自Twitter/@AlexCrawfordSky)



記者張方瑀/編譯

戰地記者時常穿梭在各個戰場,工作內容十分危險,英國就有一名記者與攝影團隊,日前就在敘利亞的農村地區遭無人機鎖定,儘管團隊成員都穿著印有「媒體」(Press)字樣的防彈背心,仍舊成為攻擊目標。從曝光的影片可以看到,團隊跟著兩名當地人不斷奔跑撤離,同時也能聽到陣陣爆炸聲,所幸最後僅有一名人員受到輕傷。

這名歷劫歸來的英國天空電視台(Sky News)記者克勞福德(Alex Crawford)表示,這不是團隊第一次在敘利亞遭到攻擊。當時他們正在敘利亞西北部伊德利卜省(Idlib)拍攝一輛遭擊中的坦克車,此前這裡是反對派與政府軍之間的緩衝區,被認定為沒有戰事發生的安全區,他們拍攝到一半時,突然發現頭頂上出現一台軍用無人機,克勞福德說,「我們就突然成了新的目標。」

「我們在斷垣殘壁中奔跑,試圖躲過那些朝我們射來的子彈,」克勞福德說,他們不斷聽到無人機往返的聲音,並且依照過去經驗,他們推斷是遭到遠處俄羅斯T-72坦克上的125毫米砲彈攻擊。克勞福德推斷可能是她為了融入當地齋戒月,選擇穿上穆斯林黑袍,才讓他們成為攻擊目標,但就國際法來說,攻擊記者是違法的。

戰地記者每天醒來,都是用自己的生命來換取第一線的消息,2012年美籍著名戰地女記者科爾文(Marie Colvin),與一名法國獲獎攝影師奧什勒克(Remi Ochlik)在敘利亞的炮火中殉職,科爾文生前最後一篇報導寫著,「居民生活在惶恐中,幾乎每個家庭都有摯親傷亡。每人口中都有一個疑問:為何我們被世界遺棄?」

