五角大廈「為了防禦」增兵1500至中東　川普：該地美軍需受到保護

▲美國總統川普證實將向中東增派駐軍。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普（Donald Trump）24日證實，將基於「防禦」目的加派1500名士兵至中東。他表示，在美伊關係日漸緊張之際，駐中東美軍需要得到保護，因此決定派遣相對較少的部隊。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）則強硬重申，伊朗反對美國在該地區增加任何駐軍，「川普永遠不會看見伊朗的末日。」

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）表示，國防部確實正在考慮是否增派兵力到中東，以加強軍力保護，但並沒有要增加1萬人或是5千人的說法。川普則在24日啟程前往日本訪問前，在白宮草皮上向記者坦言，基於「保護」既有駐軍的安全，將向中東地區加派1500名美軍，並已將計畫通知國會，「我認為伊朗不想打仗，我真的認為伊朗不想與美國開戰。」

查瑞夫在訪問巴基斯坦期間重申，伊朗堅決反對美國增派駐軍，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）更援引查瑞夫說法表示，「伊朗會看到川普的末日，但他永遠不會看見伊朗的最後一天。」巴基斯坦軍方也發表聲明指出，戰爭不符合任何人的利益，各方都須要避免戰爭再度爆發。

美國軍方也在24日指責伊斯蘭革命衛隊（IRGC）應該要替本月初阿拉伯聯合大公國（UAE）的油輪爆炸事件負責，美方認為這是德黑蘭政府重新佈署軍隊的其中一步，聯合參謀部主任、海軍上將吉爾德（Michael Gilday）表示，「由攻擊炸彈推斷，富吉拉港（Fujairah）的油輪遇襲是伊斯蘭革命衛隊所為。」但吉爾德卻拒絕說明該炸彈是如何運送到油輪上。