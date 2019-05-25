　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反同團體喊「民主已死」　伴侶盟：非常政治化的口號

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 伴侶盟創辦人許秀雯 。（圖／記者林銘翰攝）

▲伴侶盟創辦人許秀雯 。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣伴侶權益推動聯盟25日於凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，會場總共席開160桌，民進黨立委尤美女、余宛如等人也到場響應。不過稍早也有反同團體於中正紀念堂前聚集，抗議政府與立委「坑殺公投、民主已死」，對此伴侶盟創辦人許秀雯會前受訪時表示，他們完全誤解了公投的效力，講「民主已死」是非常政治化的口號，但是他們卻不了解民主的真諦。

許秀雯表示，伴侶盟在2013年就曾在凱道首次舉辦「九七伴桌」，這次法案通過，再次邀請民眾重回凱道。但她也表示，同婚法制化還不是終點，還有一些未竟之事，將成為接下來努力的目標。

許秀雯說，如果反同團體口中的「民主已死」是指現行的專法不符合公投結果，那完全是誤解了公投的效力，因為大法官解釋的效力是相當於憲法的位階，公投的結果只能夠決定法律的形式，也就是同婚適用公投到底是要修民法還是立專法。

許秀雯也說，大法官釋憲已經說得很清楚了，不讓同性結婚是違反憲法的，所以沒辦法用一個公投來否決大法官釋憲的效力，講「民主已死」是非常政治化的口號，但是他們卻不了解民主的真諦。

▼525凱道同婚宴席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
她下體狂流O老公「硬要壞壞」！3天後皮爛噴臭膿　醫看驚呆
烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標
草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看嚇傻：有張人臉

關鍵字：同婚,同性婚姻,挺同,伴侶盟,許秀雯,同婚宴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

國民黨議員盧崑福提議開「同性戀班」　館長請命：同性戀不會害你

「挺韓變詐騙共犯」楊秋興拒韓國瑜慰留：他要選總統，我辭職

全民示警！北部7縣市萬安演習5/27登場　注意簡訊「彈道飛彈來襲」

林姿妙2題瘋狂跳針！黃國昌：沒有常識是災難　議員問到崩潰

台灣是民主政治　辜寬敏：蔡、賴競爭是很普通的事

都在嘉義跑行程！王金平搶攻海區　郭台銘美食之旅吸人氣

影／郭台銘嘉義大嗑砂鍋魚頭　憂心少子化「鼓勵年輕人多生小孩」

王金平唱「你是我的兄弟」　赴嘉義呼籲支持「本土派」

郭台銘超人氣擠爆嘉義街頭　公開喊話要為台灣民主經濟打拼

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

鄧紫棋Vlog藏「生小孩日期」 10年後4歲小小鄧出現..網友:超萌!

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

國民黨議員盧崑福提議開「同性戀班」　館長請命：同性戀不會害你

「挺韓變詐騙共犯」楊秋興拒韓國瑜慰留：他要選總統，我辭職

全民示警！北部7縣市萬安演習5/27登場　注意簡訊「彈道飛彈來襲」

林姿妙2題瘋狂跳針！黃國昌：沒有常識是災難　議員問到崩潰

台灣是民主政治　辜寬敏：蔡、賴競爭是很普通的事

都在嘉義跑行程！王金平搶攻海區　郭台銘美食之旅吸人氣

影／郭台銘嘉義大嗑砂鍋魚頭　憂心少子化「鼓勵年輕人多生小孩」

王金平唱「你是我的兄弟」　赴嘉義呼籲支持「本土派」

郭台銘超人氣擠爆嘉義街頭　公開喊話要為台灣民主經濟打拼

斷頭魚復活！「狂野跳動」妹子嚇傻猛叫　真正原因曝光

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

海上布達拉宮在這！　玉環東沙石頭屋「小漁村大藝術」

玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

中職／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦尋求6連勝爬上龍頭

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

蔣月惠「麥克風被消音」怒離場　..

林姿妙狂跳針！黃國昌：沒常識是..

飛彈來襲！北部7縣市5/27萬..

韓冰非婚生子女　李佳芬說清楚

「韓冰非韓親生？網紅林佳新講明..

快訊／買冷氣、冰箱最多退稅20..

楊秋興拒韓慰留：他選總統，我辭..

韓國瑜宣布：61凱道造勢我會到..

郭台銘談政策　鼓勵年輕人多生

議員盧崑福提議開同性戀班　館長..

郭台銘超人氣擠爆嘉義街頭

韓國瑜若拚總統　館長：選不上啦..

尬嘉義！王金平搶攻海區　郭台銘..

政治檔案遭永久保密　施明德怒嗆..

更多熱門

相關新聞

伴侶盟：收養子女、跨國同婚是接下來努力目標

台灣伴侶權益推動聯盟今（25日）在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌。伴侶盟創辦人許秀雯會前接受媒體訪問表示，2013年就曾在凱道首次舉辦「九七伴桌」，這次法案通過，再次邀請民眾重回凱道。但她也強調，同婚法制化不是終點，還有一些未竟之事，將成為接下來努力的目標。

艾倫讚台成同婚「國家」！陸網友崩潰

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒練格鬥

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文回應了

醫師、律師同婚登記　父母祝福

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

BTS柾國：曾有200天網戀　分手原因曝光

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌位

橡皮筋勒死狗媽　無知幼犬搶吃奶

她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

母牛肛門破裂流血　應是人為造成

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面