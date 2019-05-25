反同團體喊「民主已死」　伴侶盟：非常政治化的口號

▲伴侶盟創辦人許秀雯 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣伴侶權益推動聯盟25日於凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，會場總共席開160桌，民進黨立委尤美女、余宛如等人也到場響應。不過稍早也有反同團體於中正紀念堂前聚集，抗議政府與立委「坑殺公投、民主已死」，對此伴侶盟創辦人許秀雯會前受訪時表示，他們完全誤解了公投的效力，講「民主已死」是非常政治化的口號，但是他們卻不了解民主的真諦。

許秀雯表示，伴侶盟在2013年就曾在凱道首次舉辦「九七伴桌」，這次法案通過，再次邀請民眾重回凱道。但她也表示，同婚法制化還不是終點，還有一些未竟之事，將成為接下來努力的目標。

許秀雯說，如果反同團體口中的「民主已死」是指現行的專法不符合公投結果，那完全是誤解了公投的效力，因為大法官解釋的效力是相當於憲法的位階，公投的結果只能夠決定法律的形式，也就是同婚適用公投到底是要修民法還是立專法。

許秀雯也說，大法官釋憲已經說得很清楚了，不讓同性結婚是違反憲法的，所以沒辦法用一個公投來否決大法官釋憲的效力，講「民主已死」是非常政治化的口號，但是他們卻不了解民主的真諦。

▼525凱道同婚宴席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

