直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

同性婚姻法案昨天上路，第一天就有526多對新人合法登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟為慶祝此事，今（25日）在總統府前凱達格蘭大道上舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌，現場聚集許多同志伴侶、朋友，以及長年關注、支持婚姻平權的夥伴等，一起慶祝台灣同婚成功法制化這歷史的新篇章。

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伴侶盟2013年就曾經在凱道首次舉辦「九七伴桌」，當時席開120桌，這次再邀請民眾在法案通過的時候重回凱道。伴侶盟指出，這次同婚宴在景福門附近架設場外舞台，讓沒有搶到票入桌的朋友也能一起共襄盛舉，從下午5點開始，由來自俄羅斯的安妮 Annie擔任主持人介紹表演，陸續有爵士女伶簡詩敏、G大調男聲合唱團、樂團Kini & Jay，以及兩個短講，談跨國伴侶的權益和張懋禛牧師愛的祝福。

傍晚7點「2019凱道同婚宴」拉開序幕。宴會上，除了有台灣傳統辦桌文化，也有系列精采的表演，以及萬眾矚目的「同志集體證婚典禮」，最後也將一起回顧台灣婚姻平權之路，並分享伴侶盟對未來的期許。



▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

伴侶盟指出，同婚宴由女歌手艾怡良作為開場嘉賓，在「同志集體證婚典禮」橋段則是有20對穿著禮服的同志新人，一同步上鋪在凱道的紅毯，接受台灣知名導演王小棣的祝福，並在王小棣的見證下，互相交換信物，完成結婚儀式。

證婚典禮結束後，將由女歌手李德筠獻唱。表演結束同婚宴也將來到「多元成家運動十年回顧」時間，將由伴侶盟釋憲律師團的潘天慶和陳明彥律師主持分享。接著同婚宴來到最火熱的時刻，這次伴侶盟一口氣邀請到9位變裝皇后及4位 Go Go Boys，更有 DJ Rainbowchild 量身打造全場音樂，讓氣氛嗨到最高點。

最後，同婚宴將由兩位伴侶盟創辦人，許秀雯律師和簡至潔秘書長來分享「婚姻平權未竟之事」，與大家一起展望未來，許下期許。「十年修得同婚宴，不忘初心爭平權。」517同婚法制化的那天，伴侶盟也公開宣告，「同婚專法兩年後，我們要拼回歸民法的目標。」未來仍有許多議題需要努力，包括跨國伴侶的權益、共同收養、人工生殖的適用、跨性別者的權益等，以及伴侶盟一直力推的伴侶制度、家屬制度，這些都是婚姻平權之路上還沒到達的地方，伴侶盟也會繼續努力。

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）



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