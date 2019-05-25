影／「同婚宴」凱道席開160桌　王小棣現身替20對新人證婚

記者林銘翰／台北報導

同性婚姻法案24日正式上路，首日就有526多對新人合法登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟為慶祝此事，25日也在總統府前凱達格蘭大道上席開160桌舉辦「2019凱道同婚宴」，由金曲歌后艾怡良開場獻唱，導演王小棣也現身擔任證婚人，替現場20對新人進行證婚儀式。

▲導演王小棣現身同婚宴擔任證婚人。（圖／記者李毓康攝）



▲金曲歌后艾怡良開場獻唱。（圖／記者李毓康攝）



王小棣笑說，今天早上突然為了「要擔任證婚人」這件事嚇醒，讓她想到以前證婚人說的話，她現在一句都不能說，沒什麼好採用的。她舉例，以前人家總是會說「某某家的公子、千金，說一定要早生貴子、兒孫滿堂」，讓她直言「這要我跟男同志說多為難人啊」！王小棣又說，或者「太太永遠不會有錯，錯的一定都是先生」這類的話，她也不能跟女同志說，否則「責任多混亂啊」！

王小棣說，今天來到這裡以後，才知道自己為什麼來，因為在這裡的每一位「不為別的事情，只為了擁抱對方，只為了自己的愛情」，這件事也是她覺得人生中最重要的事情。「每個人都是獨一無二的，真的是太棒了，今天不只是我的見證而已，站在這裡後面有總統府，整個社會、國家都藉著喜氣讓我們的社會越來越好」，王小棣感動的說。

王小棣也說，對於不能理解我們的人，「要知道他們的生活也有很多難處」，大家應該伸出手讓社會更好，因為「理解我們不是他們的責任」，大家要一起努力，活出自己的美麗。

此外，今晚同婚宴除了艾怡良、王小棣出席外，民進黨立委尤美女、余宛如、時代力量高雄市議員黃捷也出席共襄盛舉，藝人蔡依林、蕭敬騰、ELLA、羅志祥、楊丞琳、小S、吳慷仁、李玟及蔡康永等人也都錄製VCR響應，祝福所有新人新婚愉快。

▼導演王小棣。（圖／記者李毓康攝）

