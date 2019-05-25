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日本21歲超殺正妹IG甜照曝光！「太喜歡了菜刀捅死他」網友越看越毛

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▲▼日本「超殺正妹」高岡由佳IG有許多甜美照，但沒想到竟然做出冷血情殺案。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

▲日本「超殺正妹」高岡由佳IG有許多甜美照，但沒想到竟然做出冷血情殺案。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

記者林彥臣／綜合報導

日本東京新宿區23日下午4時許發生一起兇殺案，21歲女子高岡由佳在家拿刀狂刺男性友人腹部數刀，高岡被捕之後在偵訊時供稱，「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」，因此目前以感情糾紛方向偵辦。台灣的網友也找到這位超殺正妹的Instagram，但是網友這次的反應不再暴動，瞬間變得超理智。

根據日本《ANN NEWS》報導，高岡由佳23日下午在新宿家中拿菜刀刺殺熟識的男性友人，朝男性友人腹部刺了數刀，對方重傷逃走後自行報警求救。

目擊者表示，高岡由佳事後「全身鮮血」呆站在公寓門口等待，員警趕到現場抓人時也沒有抵抗。

警方表示，男子重傷被送往醫院治療，目前仍沒有脫離險境；高岡由佳則被依現行犯逮捕，訊後依殺人未遂罪送辦。

▲▼日本「超殺正妹」高岡由佳IG有許多甜美照，但沒想到竟然做出冷血情殺案。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

▲高岡由佳IG照外型甜美，職業不詳。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

根據報導，高岡由佳外型甜美、職業不詳，坐在警車內時還露出笑容，她向警方供稱，因為「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」、「把他殺掉之後，我也要去死，所以才拿菜刀殺他」，因此全案也朝向情殺方向偵辦。

網友找出高岡由佳的IG，內容PO出不少相當甜美可愛的照片與短影音，看起來與一般的年輕女孩沒有太大的差別，令人想不到這麼可愛的女孩竟然能夠做出如此駭人聽聞的情殺血案。

▲▼日本「超殺正妹」高岡由佳IG有許多甜美照，但沒想到竟然做出冷血情殺案。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

▲高岡由佳有許多甜美照，看起來與一般年輕女孩無異。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）

網友在PTT表特板（Beauty）上表示，「真的超殺，殺死人了、「我就知道..真的是殺到不行...」、「病嬌妹，哪天睡一半她把你GG割了都不知道」、「還好我肥宅沒這困擾」、「人家愛到咖慘死，她是愛到吼哩系」，「越看越毛」。

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