令和第一位外賓！川普訪日4天　「會見新天皇、與安倍打高球」

▲美國總統川普將訪問日本4天。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）預計在25日下午2時前抵達日本，開啟訪問日本4天的行程，行程中包括會見天皇德仁，還要與首相安倍晉三一起打高爾夫、看相撲比賽。川普不僅是令和時代第一名正式客人，也成為天皇德仁上任後第一個會見的外賓。

綜合日媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在華盛頓搭乘總統專用機「空軍一號」飛往日本。川普在飛機上時，透過推特表示，「很期待代表美國向天皇陛下致敬」，也將與「身為朋友的安倍總理大臣針對貿易及軍事協議」。

Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月24日

報導指出，川普表示，想與安倍晉三交換對今後協議的意見，尤其是關於農產品、自動車等貿易問題，希望能盡早交涉成功；對於中國貿易、尖端技術的對立情況，以及對北韓的對應等，則是想確認合作關係。

另外，川普對伊朗的經濟制裁、軍事壓力，造成緊張情勢，但日本與伊朗維持傳統友好關係，時隔40年的訪問是否會對此有所意見，也是外界對美國舉止的注目焦點。

外媒提到，川普此行也將參加許多日本儀式及活動，包括會見天皇、參加國宴，與安倍晉三打高爾夫球，以及觀看相撲比賽，之後則安排前往知名軍港城市「橫須賀」視察海軍基地直升機航母。

雖然日本慶應義塾大學教授谷口智彥（Tomohiko Taniguchi）認為，此次會面禮儀性多於實質內容，不過對日本外交有戰略價值，特別期望安倍晉三與美國達成雙邊貿易協定。