令和第一位外賓！川普訪日4天　「會見新天皇、與安倍打高球」

▲美國總統川普將訪問日本4天。(圖/路透)

記者林瑩真/編譯

美國總統川普(Donald John Trump)預計在25日下午2時前抵達日本,開啟訪問日本4天的行程,行程中包括會見天皇德仁,還要與首相安倍晉三一起打高爾夫、看相撲比賽。川普不僅是令和時代第一名正式客人,也成為天皇德仁上任後第一個會見的外賓。

綜合日媒報導,川普與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在華盛頓搭乘總統專用機「空軍一號」飛往日本。川普在飛機上時,透過推特表示,「很期待代表美國向天皇陛下致敬」,也將與「身為朋友的安倍總理大臣針對貿易及軍事協議」。

Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE