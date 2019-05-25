要賴清德退初選被罵　王浩宇：賴粉別血口噴人

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選陷入僵局，綠黨桃園市議員王浩宇24日表示，同婚專法通過後，總統蔡英文聲量提升，而賴清德中執會的談話讓負面聲量飆升10%，若賴清德執意參選，「恐怕剩下彼此互相傷害」。貼文一出引發賴粉不滿。王浩宇25日再度發文表示，「希望賴粉們，不要隨便血口噴人。」

王浩宇24日在臉書表示，同婚專法通過後，蔡英文的網路聲量提升，是賴清德的13倍；而賴清德在中執會的談話，使其負面聲量飆升10%，已呈現負面大於正面的趨勢，若賴清德執意參選，只會造成雙方陣營更大的撕裂，團結都不一定能勝選，更何況不團結，他希望賴清德能退出民進黨總統初選。

但該篇貼文引發賴粉不滿，痛批「別自以為是，你不是當事人」、「這是民進黨的家務事，不要別人炒米粉..卻在喊燒」、「我無法苟同你的謬論，...可憐！賴清德孤臣無力可回天」、「民進黨初選，綠黨是在喊哪門子的燒？」

臉書粉專「女王真心話」25日更意有所指地說，「綠黨好像很想提名我。民進黨初選，綠黨是在吃包子喊哪門子的燒？而且綠黨好有錢喔，不做自己綠黨政黨支持度的民調，不停的做民進黨黨內初選候選人的民調，真的是世界奇觀。不過只有綠黨做的民調我會贏，黨內初選民調委託綠黨做好了！」

隨後，王浩宇在個人臉書轉發該篇貼文並表示，綠黨去年選舉就有在執行民調，且頻率是每個月一次，並不是賴清德參加初選之後才開始，例如有一次新竹市長民調就曾登上媒體；他們的民調重點是政黨票相關支持度的調查，多做時事的題目只是在做政黨行銷，讓大家更清楚綠黨是個政黨，不只是環保團體，「很可惜，我們無法控制報導重點。」

此外，王浩宇也澄清，早已婉拒參選中壢區的立委，「蔡總統什麼東西也沒辦法給我，更沒有利益交換。希望賴粉們，不要隨便血口噴人。」

王浩宇貼文一出，臉書粉專「女王真心話」留言「所以你到底澄清了什麼？或是這則發言有哪一句話是錯的？」王浩宇則回覆，「你們根本是在做分裂民進黨的行為。」

▲王浩宇貼文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）