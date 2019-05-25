《復聯4》下檔「飆出193億票房」　擠進大陸影史第3再破紀錄

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》在全球熱映。（圖／翻攝自小勞勃道尼Instagram）

大陸中心／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》23日正式在大陸下檔，總票房達42.4億元人民幣（約193.49億元新台幣，下同），成大陸影史外片票房冠軍，全部影片中則排第三，僅次於總票房56.81億人民幣的《戰狼2》和46.55億人民幣的《流浪地球》。

▲《復仇者聯盟4》演員、工作人員大合照。（圖／翻攝自推特）

《復仇者聯盟4：終局之戰》4月24日在大陸上映，映期一個月，沒有再延長，上映期間打破多項紀錄。《觀察者網》報導提到，該片5月23日最後一天上映仍有超過人民幣600萬元的票房，上一個周末僅兩天票房也超過了3000萬元，近期一直排於單日票房榜的第三名，前兩名分別是《一條狗的使命2》與《大偵探皮卡丘》（台灣譯為《狗狗的旅程》及《名偵探皮卡丘》）。

截至2019年5月23日為止，大陸上映所有電影中票房最高的前三部電影，分別為《戰狼2》、《流浪地球》及《復仇者聯盟4：終局之戰》。《復聯4》首映日排片高達82.7%，上映第2天票房就破10億元人民幣、第4天破20億；時隔一周，該片在第8天破30億、第17天破40億，最終成為大陸影史進口片票房總冠軍。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》票房亮眼。（圖／翻攝自紅星新聞）

《復聯4》票房再破紀錄的消息曝光後，網友紛紛在微博留言說道「昨天五刷還是哭的稀裡嘩啦」、「再延半個月，鐵定超地球！我才看了三遍啊啊啊」、「正式和複聯告別了，一代人的記憶」；不過也有網友表示「所以為什麼只能播一個月？」、「我們應該要去抵制這種美國電影和美國產品」。