眼鏡蛇、阿帕契向海射擊　聯合灘岸殲敵磨練三軍聯戰

軍聞社／實習記者張棋鈞屏東23日電

國軍第四作戰區23日上午在屏東滿豐訓場實施「聯合灘岸殲敵作戰第二次任務訓練」，藉以循序驗證作戰計畫與備戰成效，並磨練各部隊聯戰作為，以提升三軍聯合作戰指揮管制及聯合火力協調機制。

此次操演由陸、海、空三軍等單位，運用陸軍AH-1W眼鏡蛇、AH-64E阿帕契攻擊直升機向海面目標實施射擊，並以雷霆2000多管火箭及CM22迫砲車、CM11戰車、M110自走砲車等武器裝備實施反舟波攻擊，操演期間，官兵充分發揮平日的訓練成果，配合「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作，分梯次對海上目標區射擊，彈著精準命中目標區，場面相當壯觀。

第四作戰區表示，操演任務訓練採模擬敵軍藉戰機掩護下，大批船團對我展開突擊揭開序幕，國軍則依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰指導，整合作戰區內三軍兵、火力，採實兵、全裝模式，發揮聯合作戰效能，迫使敵軍登陸失敗，完整展現平日勤訓精練成果。

在此次操演中，第四作戰區也邀請枋山地區國小學童，體驗戰場情景，深化師生對全民國防的意識，也相當感謝社會大眾對國軍在各項先期整備與訓練過程中的支持與肯定，使部隊得以順利執行任務，籲請國人繼續支持國軍各項建軍備戰，使國軍成為國家繁榮與發展的堅實後盾。