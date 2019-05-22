華聞快遞／「摘窮帽」成效大！海南黎苗少數民族地區實施旅遊扶貧

▲貧困戶在景區就業順利脫貧致富。（圖／中新社）

《海南》「摘窮帽」成效大！海南黎苗少數民族地區實施旅遊扶貧

海南2個黎苗少數民族國家級貧困縣在今年以來已退出貧困序列。其中保亭黎族苗族自治縣憑藉著熱帶雨林、溫泉、黎苗風情等資源禀賦，實施「旅遊＋村委會＋農戶」等旅遊扶貧模式，帶動貧困戶吃上旅遊致富飯。（中新社）

《西藏》青藏高原唯一煉油廠航煤產品外銷超過萬噸

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司（青海油田）格爾木煉油廠指出，自今年1月份啟動首批航煤外銷以來，已累計銷售航煤1.24萬噸，滿足了青藏航煤市場快速增長需求。據悉，格爾木煉油廠是青藏高原目前唯一的煉油廠，年原油加工能力150萬噸，是青海、西藏汽柴油產品供給的「大本營」。（中新社）

《福建》今年前4月泉州服務業百大項目完成投資超55億元

自泉州市發改委消息指出，按照今年「第三產業提升年」活動部署，泉州市繼續推動包括商貿物流、旅遊服務、信息服務、創意產業、總部經濟、酒店餐飲、文化、體育、健康養老等9個分行業，共101個重點項目建設，年度計劃投資164億元（人民幣，下同）。此外，在前4個月，服務業百大項目已累計投資55.2億元，完成年度計劃的33.7%。（泉州網）

▲福建泉州市。（圖／CFP）

《廣西》2019中國企業家年會將於6月在北海舉行

中國企業聯合會召開「2019全國企業家活動日暨中國企業家年會」發布會，宣布本屆大陸全國企業家活動日暨中國企業家年會將於2019年6月22日至23日在廣西北海市舉行。（中新社）

《河南》自貿試驗區改革任務已完成137項 註冊資本突破6000億元人民幣

據河南省自貿辦21日消息稱，國際知名會計師事務所普華永道對中國（河南）自由貿易試驗區評估顯示，河南自貿試驗區160項改革任務已完成137項，完成比率為86%。官方最新統計顯示，涵蓋鄭州、開封、洛陽三個片區的河南自貿試驗區自2017年1月掛牌運行以來，已吸引入駐企業超過5萬家，註冊資本突破6000億元人民幣。（中新社）

《海南》2019自由貿易園區發展國際論壇21日在海口開幕

2019自由貿易園區發展國際論壇21日在海口市開幕，這是大陸建設自貿試驗區5年多以來在國內舉辦的首個自貿園區領域高層次論壇。據悉，本次論壇為期2天，主題為「打造更好營商環境，建設自由貿易新高地」，聚焦優化營商環境和貿易投資自由化便利化。（中新社）

《福建》廈門現代服務業項目簽約投資額預計超420億

廈門市現代服務業招商座談會暨項目簽約儀式20日召開，航空服務、生物醫藥、航運物流、醫療衛生等一批現代服務業項目簽約落地，預計投資金額達420.2億元。這是今年4月全市招商大會後首批簽約落戶的現代服務業項目，是廈門抓招商、促發展的又一次重大行動，將為廈門市服務業加速轉型升級提供新動能和有力支撐。（中新社）

《青海》首個消費扶貧體驗館設立於柴達木盆地

青海省首個消費扶貧體驗館20日在青海省海西州德令哈是正式開館，標誌著該省首個消費扶貧體驗館落戶柴達木盆地。據悉，消費扶貧體驗館位於海西州德令哈市環城西路，佔地面積2000平方公尺，體驗館內產品種類繁多，主要有藜麥、枸杞、沙棘汁、鹽雕、枸杞酒、蜂蜜、鹽敷帶、巴隆清泉礦泉水、藜麥掛麵、枸杞深加工等柴達木盆地特色產品。（中新社）

▲體驗館內擺設著許多柴達木盆地的特色產品。（圖／中新社）