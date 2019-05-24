【廣編】建校一甲子、看見「圖魄力」！復興商工畢業展系列活動開跑

圖、文／復興商工

建校逾一甲子的復興商工，5月起展開一系列畢業展活動。首先登場的是5/24(五)至5/26(日)的校內畢業展，由美術、設計相關科別畢業生參與執行，將3年來所學專業技能分別運用至空間設計、產品設計、媒體傳播、視覺設計、包裝設計、文創商品、數位應用、繪畫藝術等領域，呈現出和業界最貼近的設計。緊接著6/1(六)至6/9(日)將在國父紀念館德明藝廊舉辦精品展，以日校美工、美術西畫類作品，以及夜進校美工、廣設及室設科作品為主。

復興商工校長王志誠表示，今年畢業展的主題叫做「圖魄力」，是突破力的諧音，「圖」代表著 「藝術創作」的意思，而「魄」是一種魄力，用魄力去打破既有的窠臼，為藝術創造出無限的可能。像今年就首度與中山科學研究院合作，參與該院舉辦的「計畫餘料再生文創成果展」，將中山科學研究院在產製火砲彈藥項目試煉製程中，會篩汰的測試用彈殼耗材，轉變成創意十足的驚嘆典藏，包括仿生設計的海底生物檯燈、跳躍出具有未來感的立體音箱，以及實用性十足的傘架等，共計13件精美文創工藝設計品。

今年的畢業展作品相當具有可看性，例如美三真產品設計組有同學以「Family GO」為主題，改善了一系列的運動產品，並且融入「智聯網」，讓孩子以遊玩的心態，產生對運動的好奇心，進而接觸科技運動產品；美工科空間設計組以「糧晨即食」為主題，以食通信作為空間設計主題發展，讓生產者和消費者產生連結。這兩組同學分別在專題製作競賽的「專題組」中榮獲一、二名

請繼續往下閱讀...

美三真產品設計組另外一組同學則以「Cooking Easy」為主題，將廚具簡化，讓消費者用簡單快速的方式完成料理，並讓父母親能帶著小孩一起下廚，增進親子之前的關係；廣三義品牌形象組同學則以「B-BOX 居家避難應用系統」為主題，幫助人們在遇到緊急危難時能提高生存的機率。這兩組同學則在專題製作競賽的「創意組」中榮獲一、二名。除了這些得獎作品外，還有許多精采作品，都展現了年輕學子傑出的創作能力。