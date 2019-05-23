全台畢業生的共同回憶　2019高校畢業歌報名倒數！

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2019唯一一場高校畢業歌又來了！！！2019高校畢業歌徵選截止日期最後加碼延長！從2012年廣為人知的《風箏》，一直到去年的《路》，寫畢業歌儼然成為現今高中職學生畢業必做的一件事，今年當然也不例外。延續前七年的優良傳統，2019年高中原創畢業歌徵選活動從4月份開始報名，在高校界引起熱烈討論，獲得高中生群起響應。因應許多學生反應歌曲製作時間趕不上原訂截止日期，主辦單位特地將徵選活動日期延長至5/27(一)23時59分，希望能讓畢業歌曲製作期較長的學校都來得及參與專屬於2019年的畢業盛會，還沒繳交報名表的同學，趕快動起來囉！



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▲2018高校畢業歌直播發表會盛況。（圖／記者李毓康攝）

2012年由15所高中畢業生聯合創作《風箏》開始的「高中原創畢業歌合輯」，已邁入第八個年頭，之後陸續發表的聯合創作《拼圖》、《起飛》、《破浪》、《啟程》、《星火》、《路》廣為傳唱，更是各中小學指定畢業歌。2019「高中原創畢業歌合輯」強勢來襲，全國高中生一圓夢想的舞台，徵選報名倒數四天！快來報名，為青春留下一個熱血美好的回憶吧！





▲▼2018高校畢業歌直播發表會邀請蕭敬騰、宋念宇、楊千霈等知名藝人主持及表演。（圖／記者李毓康攝）

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延續風箏傳統，2018年吸引了109所學校報名，非但涵蓋全台灣地區，更包括海外地區的學校都熱烈響應，最終以將近兩萬張選票徵選出三十所學校，聯合創作《路》。2017年《擎天娛樂》與《ETtoday新聞雲》合作，為入選合輯的畢業歌舉辦了為期25天的線上票選活動，讓同學們的心血結晶被更多人聽見；《ETtoday新聞雲》全程直播首唱發表會，連續兩年的發表會活動更邀來吳宗憲、蕭敬騰、熊仔、DENNIS、楊千霈等知名藝人主持和演唱歌曲，與高中生同樂，也讓高中原創畢業歌在全國高中職成為一個指標性的大活動！

連續三年，《ETtoday新聞雲》和《擎天娛樂》共同打造最強高校畢業歌活動，2018直播發表會集結全台高中職近150位學生原創樂團到場演出，線上直播觀看人數衝破兩百萬！今年發表會一樣邀請超大咖來賓與四組藝人接力開唱，準備和畢業生一起嗨翻天花板，徵選入選學校還有機會得到ETtoday獨家專訪！今年夏天最強、最熱血、最不可錯過的高校畢業歌活動，快上臉書搜尋「2019高中原創畢業歌合輯」報名去！



2019高校畢業歌，4月25日起在「2019高中原創畢業歌合輯」臉書粉絲專頁上正式報名，截至5月27日止；6月3日至6月12日進行票選，7月8日至7月30日舉辦畢業歌MV人氣票選，8月也將舉辦高校畢業歌直播發表會，讓更多人能聽見所有優秀的音樂作品。

快點我參加「2019高中原創畢業歌合輯」！