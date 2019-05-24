訪磯子發電廠　柯P嘆台灣執行力不徹底：有時候是人的問題

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲24日來訪日行的第2天，下午到位於橫濱的磯子火力發電廠參訪；該發電廠雖為燃煤發電，但號稱是「最乾淨的電廠」，不少國家都爭相學習、借鏡其經驗。柯文哲受訪時未多談，表示跟印象差不多，做事都很專業、達人文化；他也說，有時候不是技術問題，是人的問題，「意思就是說同樣SOP看誰來執行，常常台灣是執行不徹底問題。」

談到參訪完磯子火力發電廠的心得，柯文哲表示，日本做事還是很一板一眼，「差不多啦，跟我印象中的日本差不多，做事都很專業、達人文化，SOP什麼都非常好，所以他們火力發電廠就是跟預期一樣。」

至於台灣的深澳電廠過去也想借鏡磯子火力發電廠，甚至要引進其先進的淨煤技術，柯文哲說，常常是這樣，「有時候不是技術問題，是人的問題，意思就是說同樣SOP看誰來執行，常常台灣是執行不徹底問題。」

柯文哲表示，如去看那火力發電廠，不講還不曉得那是火力發電廠，因為聞不到味道也看不到排煙，所以他還是有他一定技術。

另外，柯文哲下午也訪問日本奧林匹克委員會進行意見交流，他表示，因為日本2020年要辦奧運，相對來講，日本還是跟台灣在政治經濟文化社會很多方面都很接近；柯說，上一次辦世大運最怕的就是颱風，「你們奧運也是辦在夏季，颱風你們怎麼應付，我說到時候你們應付颱風的方案界我們研究一下。」

柯文哲說，老實講，通常老闆對老闆講完後下面去有窗口，其實最重要是他們辦完奧運後那些資料如果可以給我們參考是很好，我們可以省掉很多規畫上的成本。

