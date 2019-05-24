林姿妙又出包「原住民18族」　議員譏：存款不足、睡眠不足

▲林姿妙說台灣正名原住民是18族，議員笑說多了「存款與睡眠不足」這2族。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙24日在縣議會答詢又出包！把台灣正名原住民說成是18族，議員笑說多了「存款不足與睡眠不足」這2族，林姿妙聽了也哈哈的笑。

穿阿美族服的縣議員孫湯玉惠，在縣長施政總質詢時，獻阿美族情人袋滿給林姿妙說，阿美族人在18歲時，早期家人會縫製情人袋代表成人了，可以承擔責任了。且情人袋是右肩左斜的帶上，帶錯位置是表示家有喪事。

▲▼孫湯玉惠穿阿美族服與林姿妙共飲祈福過的小米酒。（圖／記者游芳男攝，下同）

孫湯玉惠說，代表宜蘭所有原住民，獻上情人袋，要林姿妙要帶領縣民及原住民來承擔責任，好好照顧原住民。她並也獻酒給林姿妙，兩人共飲祈福過的小米酒，主持會議的副議長陳漢鍾見狀，打趣說，「喝了等下要能答啊，酒醉了怎麼辦？」

泰雅族的陳傑麟在與林姿妙共飲時說：「泰雅族的共飲是要嘴對嘴，那我們今天就免了」，引發旁人大笑。

孫湯玉惠質詢，縣長你對我們原住民了解多少，你知道什麼是原住民嗎？，林姿妙停頓一下，只說出「原住民」3個字。

孫湯玉惠又問，目前台灣原住民經政府正名的有幾族（正確是16族）？林姿妙說目前有18族，孫湯玉惠一聽身體向右「歪腰」了一下笑說，縣長多的2族可能是「存款不足」與「睡眠不足」這兩族，林姿妙聽了也哈哈大笑。