質詢青創「蘭青庭」...林姿妙愣回：有聽過竹蜻蜓　她嘆：我佩服妳

地方中心／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙24日前往議會備詢，面對民進黨籍議員林麗質詢新竹科學園區在宜蘭的青創計畫「蘭青庭」時，愣了一下後，竟回答「我有聽過竹蜻蜓」，讓人相當傻眼，繼1月底「為了喝牛奶而養一條牛」再添一番爭議性言論。

▲宜蘭縣長林姿妙「我有聽過竹蜻蜓」再添爭議性言論。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙24日面對林麗質詢，「縣長你有聽過蘭青庭嗎？有就有，沒有就沒有」，先是一楞，眼神隨即飄向一旁的官員求助，接著回答「我有聽過竹蜻蜓」，讓林麗感到相當無奈，只能大嘆一口氣後笑回，「我真的很佩服妳」，但這還沒結束！林姿妙見狀不停止發言，反倒振振有詞地表示，「真的啊，有啊，有竹蜻蜓啊！」讓在場議員們紛紛傻眼。

▲宜蘭縣議員林麗質詢林姿妙蘭青庭青創基地相關議題。（圖／記者游芳男攝）

事實上林姿妙1月17日還曾出席青創基地蘭青庭的啟動儀式，當時她除了感謝竹科管理局在宜蘭園區設置蘭青庭創業基地，稱「這對宜蘭的青年創業有一定的助益，未來一定會創造政府、廠商及宜蘭鄉親三贏的局面」。沒想到如今赴議會備詢，卻是一臉茫然。

▲林姿妙1月17日曾出席青創基地蘭青庭的啟動儀式。（圖／翻攝Facebook／蘭青庭（宜蘭園區青創基地））