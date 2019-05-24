影／「終於還給我們人權」　宜蘭女同黎、陳兩人抱女兒登記結婚

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一對相戀10年的女同黎文鳳、陳名儀，24日下午帶著1歲小女兒，歡喜登記結婚，倆人說，不可思議！這是真的嗎？終於還我們人權了，我們的1子1女也終於有法律相關保障了，這也要感謝執政黨讓同婚專法過關。

▲▼相戀 10年的女同黎文鳳（上圖右）、陳名儀，24日歡喜登記結婚，直呼：不可思議！。（圖／記者游芳男攝，下同）

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在宜蘭羅東鎮開親子簡餐店，37歲的宜蘭縣黎文鳳、與彰化縣陳名儀，20年前讀書時就認識，原先各有伴侶，只把對方當最好朋友，直到10年前相戀在一起，後來獲得家人諒解同意後組家庭，更鼓起勇氣要生小孩。

24日歡喜登記結婚的陳名儀說，2015年人工受孕生下兒子「梨子」後，「為母則強」的心讓她全力參與同婚合法化運動，「我要全力保護我孩子的心態讓我勇往直前」，後來在2018再次人工受孕生下小女兒「情人果」。

黎文鳳說，為了兒女，他們在立法院外等同婚專法三讀時「心都要跳出來了」，每聽到一條條文通過就與陳名儀擁抱慶賀，「我從小就是同婚心」、「感謝我們應有的人權回來了」。

黎文鳳、陳名儀的子女是叫黎文鳳「媽媽」，叫陳名儀「媽咪」，倆人說，好不容易同婚合法化了，現代要拚經濟把小孩養好。