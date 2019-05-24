達文西罹患注意力不足過動症　超凡天賦卻難以完成作品

▲ 義大利文藝復興畫家達文西（Leonardo da Vinci） 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

達文西是歷史上著名的藝術家之一，創作無數。最新一項研究顯示，達文西之所以沒有完成一些作品，包括最知名的《蒙娜麗莎》畫作，可能是因為他從小就患有注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，縮寫為ADHD），導致他無法正常的完成作品。

綜合外媒報導，倫敦國王學院（King's College London）卡塔尼（Marco Catani）教授提出一項新的研究結果，回顧了有關達文西在文藝復興時期的生活行為，確認他罹患了注意力不足過動症，以解釋他在完成作品時遇到的種種困難。

▲因罹患ADHD，導致達文西難以完成作品，此為未完成的蒙娜麗莎畫作。（圖／記者洪聖壹攝）

根據歷史紀錄顯示，達文西在規劃畫作時花費了過多的時間，但是缺乏毅力，卡塔尼教授表示，雖然不可能對500年前的人進行驗屍，但ADHD是最有說服力且合理的假設，完全可以解釋達文西奇特的氣質和異常的天賦。

研究顯示，達文西在童年時就已經患有ADHD，且症狀非常明顯。他經常從一個任務跳脫到另一個任務上、睡眠時間極少，幾乎都在整夜工作；他也是一名閱讀障礙者、左撇子，上述的行為舉止都很常在ADHD患者中看到。

卡塔尼教授認為除了解釋達文西的拖延症，ADHD可能是他在藝術和科學方面擁有非凡創造力與成就的一個重要因素。ADHD可以產生出積極的影響，像是思維的遊盪可以激發想像力，然而同樣的症狀也可能是一個障礙，導致在任務完前就會分散注意力。

卡塔尼教授希望透過這一項研究，表明ADHD與低智商無關，而是難以發揮天賦與才能，以達文西為例可以改變人們對ADHD的誤解。