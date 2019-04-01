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達文西「男版蒙娜麗莎」失蹤！名畫價值138億　羅浮宮也不知在哪

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▲▼達文西名畫《救世主》（Salvator Mundi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲達文西名畫《救世主》，又被稱為男版蒙娜麗莎。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

義大利文藝復興時代藝術家達文西的名畫《救世主》（Salvator Mundi），2017年11月才拍賣出4.5億美元的天價，原訂去年9月要在羅浮宮阿布達比分館展出，但卻無預警取消。《紐約時報》報導，阿布達比分館職員透露，館方根本不知道畫作在何處，而巴黎羅浮宮也無法確定畫作的位置，換言之，這幅名畫就這麼離奇失蹤。

《紐時》上月30日報導，在當年的拍賣會場上，一名匿名競標者喊出4.5億美元（約新台幣138.8億元）天價，購得這幅達文西名作，也讓這幅畫成為史上最昂貴的藝術品之一。外界猜測，幕後買主可能是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德•薩爾曼（Mohammed bin Salman）。

拍賣後一個月，阿布達比文化部門宣布《救世主》將於當地羅浮宮分館展出，但之後又突然取消，且不願解釋原因。《紐時》近期向阿布達比當局詢問畫作下落，但對方拒絕回答：羅浮宮阿布達比職員則私下透露，他們也不清楚《救世主》究竟在哪裡。

今年正好是達文西逝世500周年紀念，巴黎羅浮宮原本也打算在秋季展出《救世主》，但苦於不知畫作下落，法國官員只希望屆時這幅名畫能夠及時重現。

《救世主》據信是達文西於1500年，受法國國王路易十二委託，以耶穌為主題繪製，又被稱為「男版蒙娜麗莎」，但在18世紀晚期流失，直到20世紀出才被發現。

報導指出，沙烏地阿拉伯王子巴德（Bader bin Abdullah bin Mohammed）這幅名畫的得標者，而巴德與王儲儲穆罕默德關係良好，因此真正買主可能是王儲，巴德王子只是代為競標。

報導指出，阿布達比究竟透過餽贈、私購或租借取得該畫作仍是迷團，有消息指出，很可能沙烏地王子改變了心意，決定私自保留畫作，不願公開展出。沙烏地駐美國大使館拒絕回應此事。另外，過去也有專家質疑畫作真偽，因此也有說法認為，新主人可能是害怕畫作被人發現是贋品。

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關鍵字：達文西,男版蒙娜麗莎

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