一定要幸福！陳菊祝福同婚新人：不管是什麼墨鏡都給我來一副！





▲同婚登記結婚首日，台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

24日是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，不少同志都選在這天登記結婚，名正言順地成家。總統府秘書長陳菊24日在臉書上祝福每一個走上紅毯的新人「一定要幸福」，提醒大家要好好珍惜陪自己走一輩子的人，最後開玩笑稱「不管是什麼牌的墨鏡都給我來一副」，頗獲網友稱讚。

根據內政部公布的資料顯示，截至24日下午2時，全國辦理同性伴侶的結婚對數共363對，其中男性116對、女性247對；按縣市別觀察，以新北市74對最多，高雄市58對第二，台北市55對第三。值得一提的是，全台第一對登記完成的同婚新人，是位在台南市安南區。

▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）

「一定要幸福喔！」陳菊在臉書上說，24日是同婚專法上路的第一天，恭喜每一個選擇在今天走上紅毯的新人們，這一天不只是愛情的見證，更是台灣人權篇章中重要的一頁。

陳菊提到，看到這麼多幸福的笑容，要感謝大家的多元包容、相互理解尊重；感謝立法院民進黨團同志們對價值的堅持，才能依照公投結果制定通過專法；感謝所有支持專法通過的朋友，「相信在不管多遠的未來，我們都會繼續牽手捍衛民主自由的台灣。不論是誰，請都記得好好珍惜願意陪你走一輩子的人」。

陳菊放上了劇作家林孟寰（大資）與演員周浚鵬（鵬鵬）的照片，標記「一定要幸福喔」、「524是好日子」、「不管是什麼牌的墨鏡都給我來一副」。

▼陳菊祝福同婚新人幸福。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）