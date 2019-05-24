大陸11家航空向波音提索賠　初估每家千萬美元以上

▲大陸目前已有11家航空公司向波音提索賠。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

繼大陸東航、國航、南航和廈航向波音公司提出索賠後，山東航空、深圳航空、昆明航空、海南航空、福州航空、祥鵬航空、奧凱航空7家航空公司23日也陸續確認，以波音737MAX停飛以及前期訂購的737MAX延遲交付造成的損失索賠。據統計，目前涉事波音737MAX停飛的12家大陸航空公司，除九元航空外，已有11家向波音提出索賠。

早前多家外媒報導，針對737MAX存在的安全問題，依索比亞當局發佈的初步報告認為，失事航班在飛行時，機長無法克服機動特性增強系統（MCAS）的缺陷。當機長盡力想保持飛機正常飛行，控制不住系統不斷將機鼻下壓，因此墜機。隨後，波音公司也承認，這個機型用來培訓飛行員的飛行模擬器軟體存在瑕疵，模擬不出防失速系統失靈的緊急狀況。

獅航和衣航的波音737MAX飛機先後於5個月內發生墜機空難，共346名乘客遇難。今年3月大陸率先宣佈停飛波音737-8飛機。據統計，大陸航空公司共運營有96架737 MAX 機型，已全部停飛，大約占全部飛機的4%。其中，國航15架、南航24架、東航14架、海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

▲獅航和衣航的波音737MAX飛機先後於5個月內發生墜機空難。（圖／翻攝自路透）

據《中新社》報導，山東航空停飛的7架波音737MAX機型中，5架為2018年交付，2架為今年2月和3月剛剛交付。作為波音客機的最新機型，大陸航空公司後續訂購的窄體機中很大一部分是737MAX型號。按原計劃，國航今年內本來還要引進22架737MAX。

有業內人士認為，航空公司的損失，包括原有航線停飛造成的直接營業損失以及為彌補航線缺口調用其他飛機導致的成本等，每家索賠金額或達千萬美元及以上，「停飛的時間越久損失越大」。

據《北京青年報》報導，北京藍鵬律師事務所合夥人、主任張起淮認為，索賠談判會很艱難，如果協商談判不成，可採用訴訟或仲裁的方式解決。