陸三大航空求償「波音737MAX停飛」　專家：獲賠有難度

▲大陸三大航空公司昨日已正式向波音提出索賠。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

受衣索比亞航空墜機事件影響，波音737 MAX系列機型於3月全球停飛，面對大陸三大航空公司昨（22）日正式提出索賠，美國波音公司回應，「不透露與客戶的討論內容。」對此，民航專家則認為，航空公司要若想得到理想賠償恐怕有難度。

就今年3月11日波音737MAX停飛，以及前期訂購的737MAX延遲交付造成的損失，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空已聯合提出索賠。據了解，向波音提出索賠其實在國際上早有先例，在2013年波音787電池事故中也曾停飛，造成日本航空收益減少39億日元；而當時，印度航空也向波音索賠至少3700萬美元。

過去外媒體曾報導，根據衣索比亞當局所發布的報告認為，衣索比亞失事航班在高速飛行時，機長無法克服機動特性增強系統（MCAS）的缺陷，雖然想保持飛機正常飛行，但系統卻不斷將機鼻下壓，導致墜機情形發生。隨後，波音公司也承認，該機型其實是用來培訓飛行員的飛行模擬器，裡頭的軟件存在著瑕疪，無法模擬失速系統失靈的緊急狀況。

▲民航專家表示，若航司要想得到理想的賠償有點難度。（圖／達志影像／美聯社）

如今，波音公司再度發生飛機失事，損失慘重。據CNN報導，受停飛的影響，波音公司的賠償數額已達到20億美元，而且會隨著停飛的時間越來越長，賠償的金額也會不斷上漲。目前，針對大陸三大航空公司要求索賠，波音公司22日回應，「我們不會透露與客戶討論的內容。」

民航專家林智傑指出，過去波音787飛機因電池問題停飛時，也有航司提出索賠，但具體賠了多少錢卻沒有公開報導；而這次737MAX停飛的數量、影響的航司、停飛的時長都是近幾年沒有出現的情況。

此外，林智傑也表示，全球有5000家航空公司，但只有波音和空客2家大飛機製造商，所以在商業談判中，寡頭壟斷的波音處於比較有利的地位，所以若航司要想得到理想的賠償，恐怕有點難度。