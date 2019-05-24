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非專業出身奪We愛兩岸大獎！2導演深耕圓夢　 片場最怕主角不能來

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▲▼奪得金獎的邱奕仁導演,入圍的林軒宇導演。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

▲We愛．兩岸青年短片大賽有8天交流時間，食宿全包外還有課能上，讓兩岸青年導演增加交流機會。圖為奪得第一屆金獎的邱奕仁導演。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

大陸中心／綜合報導

We愛．兩岸青年短片大賽為促進兩岸文化創意及數字內容產業發展，培養優秀影視創意人才，通過短片形式，提供兩岸青年文化交流的機會。第一屆金獎得主邱奕仁導演從服裝設計轉入拍片，參加完全額補助的8天影展後，他發現兩岸影視環境不同的優缺點，也與更多大陸青年導演交流想法，而入圍的林軒宇導演則分享拍片趣聞，並勉勵未來參賽者，「相信自己的直覺，不要先否定自己，先完成就對了」。

▲▼奪得金獎的邱奕仁導演,入圍的林軒宇導演。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

▲奪得金獎的邱奕仁導演（左）與劇組夥伴。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

邱奕仁導演以《拾荒》一片拿下第一屆金獎，他高職念服裝設計系時，便在朋友影響下接觸拍片，越拍越上癮，就此走上這條路，「人生就是這樣啦！很奇妙，誤打誤撞的」。《拾荒》對他來說最難的是，引導小朋友演員進入情緒，「我們自己規定最晚拍到12點好動，配合他安排戲份，譬如跟著垃圾車奔跑等戲排前面，情緒戲往後移，等精力消耗差不多後，再跟他溝通，效果較好也自然。」

邱奕仁說，「一支影片有兩年的生命周期，我們會盡量跑遍各個影展，但臺灣曝光實在太少，只有這種兩岸合作項目的在臺灣較高的關注度與曝光度，，而且從沒碰過有類似夏令營行程的影展，頂多是一兩天的交流會，像We愛還有上課有活動，激起我的興趣，還有全額補助，對於剛畢業的我是很大幫助，所以我看到後很快決定就投稿We愛了」。

參加完We愛後，也讓邱導收穫滿滿，「例如影片的制作成果，讓人感覺到制作金額是不是差一個位數啊！大陸的優勢就是資本，能讓影片完成度很高，但相對地，限制多、同質性高，有標準執行系統；臺灣優勢就是想法，我們的生活背景、自由程度讓拍攝主題有很大發揮」。

▲▼奪得金獎的邱奕仁導演,入圍的林軒宇導演。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

▲資管出身的林軒宇導演入圍第一屆大賽。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

入圍We愛第一屆的導演林軒宇則是資管系出身，對創作充滿熱情，甚至超過本職接案工作，最初在影業公司擔任工程師，從幫同事拍攝樂團MV發掘興趣，最後找了幾位公司同事，一同利用週末創作，「人員出席難掌控的。大家都是無償幫忙，也有自己的安排，我只能盡量拜託，一部片才會拍十個月這麼久。最害怕的是，不知道下一次拍攝，我的主角能不能到場。」

▲▼奪得金獎的邱奕仁導演,入圍的林軒宇導演。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

▲林軒宇導演說因為劇組預算不高，大家都是無償幫忙，最怕主角說不能來。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）

由於預算不高，儘量都選免費場地來拍。林軒宇笑說，「有一次我們地點選在晚上的公園公廁裡。我扮演殺手，準備從廁所隔間走出來殺掉目標；待機時，夥伴突然急通知別出來，因為有警察來了。我當時蒙面穿黑大衣、還拿一把模型槍，肯定會被警察帶去問話！」也因獨立團隊捉襟見肘，讓林導演反向思考：先想想手上有什麼資源，再想怎麼拍。

談起去年的參賽經驗，林軒宇表示，「影展8天包吃住、機票和上課，沒什麼花到自己的錢，讓我覺得蠻狂的！經過實際接觸才了解大陸青年導演的想法，他們也和我們一樣，在不同的生活環境努力找出自己的路」，也勉勵未來參賽者們，相信自己的直覺，不要先否定自己，以練習的心態去創作，作品不一定不好，但完成最重要。

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關鍵字：We愛．兩岸青年短片大賽,影視,拍片

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