機會只給有準備的人　We愛短片大賽增青年拍片媒合機會

▲第二屆優秀獎導演徐仲彥認為，大賽相關後續的活動，能夠更快與臺灣、甚至是大陸地區的導演或製片方連結起合作機會。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）



大陸中心／綜合報導

We愛．兩岸青年短片大賽為促進兩岸文化創意及數字內容產業發展，培養優秀影視創意人才，通過短片形式，提供兩岸青年文化交流的機會。第二屆優秀獎得主徐仲彥導演透過細膩視角，描寫遊民「友愛」的特殊故事，很意外能夠得獎，感嘆大賽涵蓋面向之廣，也肯定這類大賽能更快媒合兩岸導演與製片的合作機會。而入圍的三位男大生則已經深有創作想法，希望能透過大賽更精進自己，磨練拍片技巧，「因為機會是留給有準備的人」。

徐仲彥導演以「送你最後一哩路」一片，拿下第二屆「WE愛．兩岸青年短片大賽」的優秀獎，他說這部作品的題材比較特別，講述以腳尾飯祭拜遊民的『友愛』的故事，不同於一般描繪男女情愛，本來只是試看看投稿，獲選時也很驚訝，「沒想到這個活動涵蓋的面向還滿廣泛。」

▲第二屆優秀獎導演徐仲彥拍片時的工作照。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）



該片是在臺灣藝術大學就讀時的期末作業，剛成立獨立工作室的徐導說，「最難的還是故事發想，將社會題材和宗教民俗結合起來創作，最後以腳尾飯和遊民來呈現」。拍攝過程中，他也從有經驗的演員身上學到很多小細節，「比如遊民會把身上的打火機、香菸等比較值錢的東西，藏在樹洞或別處，以免被其他人發現後，被認為不配當遊民」。

徐導分享參加8天交流營後最大體悟，「上海導演拍片技術相對成熟，但作品普遍商業氣息比較重，題材相對單一化，也有可能很多是已經出來接案的成熟導演，而臺灣過去參展的則是學生作品較多，不過我認為，We愛．兩岸青年短片大賽相關後續的活動，像是工作媒合、影展曝光等，能夠更快與臺灣、甚至是大陸地區的導演或製片方連結起合作機會。」

徐導表示兩岸導演一起互相交流，腦力激蕩，從劇本的構想開始，到實地拍攝、討論後製，讓人收穫良多外，也感覺到創作的動力激發潛力，他也笑說用「八股回答」勉勵拍片後輩們，「保持說故事的熱情！出社會後，你可能會變成一個工具人，腦中只想著如何達成業主的要求，逐漸失去創造力，因此一定要多接觸不同人事物，多看看這個世界」。

▲入圍作品《風鈴》由三位大學生創作，左起依序為林明誼、吳杰穎、蒲柏升。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）



而林明誼、吳杰穎和蒲柏昇都還是大學生，以《風鈴》一片成功入圍第二屆大賽，談起創作和理想，臉上卻有著堅毅的氣息。導演杰穎和攝影柏昇目前就讀文化大學大眾傳播學系三年級，副導明誼則就讀臺灣藝術大學廣播電視學系一年級。

三位大男生課餘時都有接商業廣告案賺取收入，但即便有在接案賺外快，仍是從掏錢出來拍片居多。明誼說，「接商業案完全是應業主要求，很難發現自己的問題在哪。想從作品中檢視缺點，持續成長，才是最具意義的事情」。杰穎也說，「接案能讓我瞭解產品相關資訊，充實自己。也能學習到一些溝通技巧、磨練耐性、瞭解界業環境與趨勢。」

▲《風鈴》據組工作側拍照。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）



柏昇則擅長拍攝紀錄片，已經很有自己的拍片想法，「砸錢進去，最多只是畫面好看」，科技讓拍片變得簡單，但每個故事都會有個議題、有想表達的核心思想，能讓人有所感觸、引人深思，才是一部真正好的作品。雖然三人的拍片經驗不長，卻有著共同目標：「將來想拍長片是肯定的！希望能拍一部屬於自己的電影代表作，之前經驗全部都是跳板。」

▲《風鈴》全劇組大合影。（圖／We愛．兩岸青年短片大賽）



談到創作者常面臨收入不穩、無工作保障等諸多問題，最近兩個因壓力及過勞離世的朋友，也讓三人對臺灣影視產業惡劣的勞動環境備感憂心，「做這行沒有勞基法的保障，又無法照工時，完全是跟著劇本沒日沒夜的拍，對影像自由創作者而言，真的是種磨難」，也期許政府撐開創作者的保護傘，建立一套關於藝術工作者的綜合性法律，讓藝術創作人者也能爭取該有的職業權利。