陸影視數據造假盛行　媒體痛批：困擾行業發展的「痼疾」

▲大陸廣電總局。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

記者蔡浩祥／綜合報導

大陸互聯網時代，「數據才是王道」的產業生態，變相引發影視娛樂行業數據一系列造假問題，引起陸媒高度關注。環球網報導稱，流量造假已成為困擾行業發展的「痼疾」，備受詬病。

報導痛批，不少影視轉發量、評論量可以「刷」出來，甚至粉絲數量、點讚量、評論量、閱讀量等都可以買，熱搜排行榜也行。

另一方面，在網路上，電視劇播放量破紀錄的消息層出不窮，一齣電視劇公布網播200億次，打對台劇集便以破400億次的網播量緊隨而出。

報導認為，這些數據不僅總播量驚人，電視劇日播量也讓人瞠目結舌，一些劇集的最高日播量竟高達16億次；按大陸不到8億的網民換算，每位網民每天平均要貢獻2個播放量。

外界好奇，所謂數據到底是如何「刷」出來，報導引述一名曾在粉絲數據組工作的人士說，很多流量明星會有一組甚至多組「數據組」、「網宣組」來進行「刷流量」，主要工具是微博小號。

▲大陸互聯網時代，「數據才是王道」的產業生態，變相引發影視娛樂行業數據一系列造假問題。（圖／視覺中國）

該人士坦言，網購就能買這些微博帳號，甚至還有網站以此為業。

面對數據造假問題，中國互聯網協會研究中心秘書長吳沈括表示，應該分成兩大層次處理。

他指出，首先，應明確各個主體的權責，鼓勵各方承擔相關責任。例如，立法部門應盡快填補法律的空白。

其次，則是執法部門應革新監管方式，可採取設立「黑名單」、違規主體曝光等方式，為行業發展劃定紅線，加大處罰力度。