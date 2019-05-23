鄉民亂轟卡神「生兒子沒屁眼」　楊蕙如怒了告2條：贏就發雞排！

▲「卡神」楊蕙如說，若告贏鄉民，會在信義區發免費雞排！（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

網搜小組／綜合報導

一名網友在論壇抒發對政治的不滿情緒，寫下「蔡英帝、舔英粉、綠衛兵」等不雅字眼，最後更出言詛咒，「出門被撞死，生兒子沒屁眼，尤其是妳，卡神」。該PO文引發瘋傳，「卡神」楊蕙如得知後，不滿被惡言羞辱，氣得回嗆要提告！

今（23）日下午2時許，一名鄉民在《PTT》發文，劈頭直呼「本人幼幼班在此向DPP支持者道歉」，內文卻諷刺意味濃厚，全文如下：

之前我一直diss吱吱，人一綠，智堪慮，甚至還罵了吱吱是垃圾，出門被車撞。透過昨天民進黨會議發現，原來一切的一切都是蔡英帝、舔英粉、綠衛兵，清醒後，本人對過去言行深感不安，決定跟DPPer道歉，以後只幹譙舔英粉、綠衛兵，也希望各位為台灣民主付出的DPPer可以原諒我。

最後，不免俗還是要說，1450廠工出門被撞死，生兒子沒屁眼，尤其是你，卡神。

文章引起熱議，大批網友拿板凳看好戲，紛紛回應「帶種一點啦，說卡神就指出是那位，不要丟人現眼不敢講」、「有種說話，就有種負責， 被m了，不能刪文，幫QQ」、「有種別在那邊哭著道歉，長那麼大了總該為自己的幼稚負責」。

由於不少人看到「卡神」2字會直接聯想楊蕙如，沒想到文章才PO出半小時本尊現身了，她用帳號「slow」在《PTT》氣得回嗆，「如果我沒有誤會的話，你這篇文章裡面提到的卡神應該是我」，若對方無法找到另一個卡神，「不然我會同步對你提起刑事告訴和民事求償」。

▲楊蕙如要求網友找出另一個卡神，不排除提告反擊！（圖／翻攝PTT）

楊蕙如說，假若民事求償勝訴，會將一半賠償金捐給慈善機構，另一半錢會用來買雞排，到時會在信義區設點「路人來就發一片，鄉民來就發兩片，發到錢花完為止，謝謝你自己送上門來」。

▲卡神嗆提告後，原PO於原文章回應「我說話，我負責」。（圖／翻攝PTT）