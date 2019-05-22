「把碗拿去洗手台唷」老媽從小教...1歲妹甜笑點頭　結局崩潰神展開

▲母親希望從小培養好習慣。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／綜合報導

好習慣從小做起！一名母親昨天吃飯時，教導1歲11個月大的女兒說，吃完飯要把碗放到洗手台，而妹妹也點頭答應，沒想到她後來竟在馬桶裡發現小碗的身影，瞬間哭笑不得，而網友看完也笑成一片，直呼「以她的高度，這是洗手台沒錯。」

媽咪在「爆廢公社」發文分享，當時她和女兒說，「吃完東西要把碗拿去洗手台唷！」而妹妹則軟萌地點點頭說好，怎料她錯把馬桶當成洗手台，竟直接將嬰兒用碗放在裡面。

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▲原來在妹妹眼裡，馬桶是洗手台。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文掀起熱烈討論，網友們不禁笑說，「幸好馬桶很乾淨」、「還好沒叫她去洗手台洗頭、喝水、洗臉」、「晚上給拔拔用」、「乖乖，去洗手台倒杯水給隔壁阿姨喝」、「我表妹之前是杯子裝馬桶水來喝」。而原po也提到，還好爸爸昨天剛刷過馬桶。

另外，不少人驚呼，「原來在寶寶的眼裡，馬桶是洗手台」、「妹妹的洗手台」。對此，母親笑回，應該是妹妹的高度剛好，「不過基本上，她不會離開我太久，所以不會有到馬桶洗手的問題。」而其他家長也說，真的要養成隨手關廁所門的習慣，因為不知道什麼時候，小孩會在裡面喝馬桶水或是用它洗臉。

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